Messi ghi bàn thứ 900, Inter Miami vẫn bị loại khó tin ở giải quốc tế

Sáng 19/3, Inter Miami bước vào trận đấu lượt về vòng 1/8 của Cúp C1 khu vực CONCACAF gặp đội bóng đồng hương Nashville SC. Với quyết tâm chinh phục chức vô địch của giải đấu danh giá nhất khu vực, Inter Miami đã chủ động để những cầu thủ chủ chốt nhất , trong đó có Messi, ngồi ngoài nghỉ ngơi trong trận đấu ở MLS cuối tuần trước và dồn sức cho trận đấu sáng 19/3.

Sau trận lượt đi hòa 0-0, Inter Miami dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 7, Messi nhận bóng từ Sergio Reguilón rồi xử lý một nhịp trước khi tung ra cú sút chân trái hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu. Đây là pha lập công đặc biệt với Messi khi siêu sao người Argentina cán mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp.

Không chỉ trực tiếp ghi bàn, Messi còn tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn cho đồng đội trong những phút tiếp theo nhưng hết Berterame, Allende hay Luis Suarez đều bỏ lỡ đáng tiếc. Sự phung phí này đã khiến Inter Miami trả giá.

Phút 74, Nashville san bằng cách biệt với pha lập công của Cristian Espinoza từ tình huống lúng túng trong vòng cấm của các hậu vệ Inter Miami.

Trong những phút cuối Inter Miami dồn đội hình lên tấn công nhưng không thể có thêm bàn thắng. Chung cuộc, Inter Miami và Nashville SC hòa 1-1 sau 2 lượt trận nhưng Nashville SC giành quyền đi tiếp do luật bàn thắng sân khách vẫn được áp dụng ở các giải đấu khu vực CONCACAF.

Messi và đồng đội đành ngậm ngùi rời cuộc chơi và đành chờ đợi cơ hội vô địch giải đấu khu vực này ở mùa giải năm sau.