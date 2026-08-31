Messi viết tâm thư chia tay đội tuyển quốc gia Argentina

Messi chính thức giã từ đội tuyển Argentina

Mới đây, Messi thông báo quyết định chia tay đội tuyển Argentina. Tiền đạo 39 tuổi cho biết anh đã suy nghĩ rất nhiều sau trận chung kết World Cup 2026 trước khi đưa ra quyết định.

Messi viết: “Sau khoảng thời gian kể từ trận chung kết, sau nhiều lần suy nghĩ, tôi muốn thông báo với tất cả mọi người rằng tôi quyết định chia tay đội tuyển quốc gia.

Đây là một quyết định khiến tôi đau lòng và đến giờ vẫn rất day dứt, nhưng tôi hiểu rằng thời điểm này đã đến. Tôi khẳng định rằng mình luôn cống hiến tất cả, không chỉ trong những năm gần đây khi đội tuyển giành được mọi danh hiệu, mà từ trước đó rất lâu.

Tôi luôn chiến đấu hết mình và dành trọn những gì mình có cho màu áo này, với mong muốn mang đến niềm vui và giúp người Argentina cảm thấy tự hào về đất nước thông qua bóng đá”.

Messi thông báo chia tay đội tuyển quốc gia (Ảnh: Reuters).

Messi nhấn mạnh thời gian thi đấu đỉnh cao của anh không còn nhiều và nhiều chặng đường trong sự nghiệp đang dần khép lại.

“Thời gian còn lại không nhiều và nhiều chặng đường đang dần khép lại. Đây là một trong những giai đoạn khiến tôi đau lòng nhất. Tôi yêu, đã yêu và sẽ mãi yêu cảm giác được khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tôi đã cống hiến tất cả và giờ không còn gì để trao đi thêm. Bên cạnh đó, phía sau tôi đang có một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng, những người xứng đáng có cơ hội khoác áo đội tuyển.

Tôi cảm ơn tất cả tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi trong suốt 20 năm qua. Tôi sẽ nhớ rất nhiều cảm giác được nghe tiếng cổ vũ từ bên trong sân đấu.

Từ giờ, tôi sẽ trở thành một người hâm mộ như tất cả các bạn, luôn cổ vũ và ủng hộ đội tuyển từ bên ngoài, dù trong những thời khắc thuận lợi hay khó khăn, và đặc biệt là trong những lúc khó khăn nhất”.

Messi cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, các huấn luyện viên, đồng đội và những người làm công tác quản lý đã đồng hành cùng anh trong suốt hành trình khoác áo Argentina.

“Tôi cảm ơn gia đình vì luôn ở bên, đồng hành cùng tôi trong hành trình tuyệt đẹp nhưng cũng đầy thử thách này. Tôi cảm ơn tất cả các huấn luyện viên, đồng đội và những người làm công tác quản lý mà tôi đã có cơ hội sát cánh. Tôi sẽ mang theo những ký ức và khoảnh khắc không thể nào quên.

Tôi rời đội tuyển với sự thanh thản và niềm tự hào vì đã cùng các đồng đội mang đến cho người hâm mộ những khoảnh khắc mà có lẽ chúng ta từng mơ ước. Được sống trong những khoảnh khắc ấy cùng các bạn thực sự là một điều điên rồ theo nghĩa đẹp nhất của nó.

Tôi yêu tất cả các bạn! Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi được là một người Argentina”.

Messi cho biết anh đã viết tâm thư hai ngày sau trận chung kết World Cup 2026, thời điểm Argentina nhận thất bại trước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đến nay anh mới chính thức công khai quyết định với người hâm mộ.

Thông tin Messi chia tay đội tuyển Argentina lập tức gây tiếc nuối lớn. Nhiều cổ động viên mong muốn M10 tiếp tục thi đấu và góp mặt tại World Cup 2030. Người hâm mộ cũng gửi lời động viên tới Messi trong giai đoạn khó khăn, đặc biệt sau sự ra đi của cha anh.

Trước đó, Messi từng tuyên bố giã từ đội tuyển Argentina sau thất bại ở chung kết Copa America 2016. Tuy nhiên, anh nhanh chóng thay đổi quyết định và trở lại đội tuyển.

Sự trở lại ấy mở ra chương thành công nhất trong lịch sử bóng đá Argentina. Năm 2022, Messi dẫn dắt Argentina vô địch World Cup tại Qatar. Đến World Cup 2026, M10 tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng và cùng đội nhà tiến vào trận chung kết, trước khi thất bại trước Tây Ban Nha.

Sau 20 năm cống hiến, Messi khép lại hành trình với đội tuyển Argentina bằng một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ và vị thế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.