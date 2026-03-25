Mohamed Salah rời Liverpool sau mùa giải 2025/2026

Liverpool cho biết Salah đồng ý rời đội sớm hơn một năm so với hợp đồng. Thỏa thuận cho phép tiền đạo người Ai Cập ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Liverpool thông báo: "Mohamed Salah sẽ chính thức khép lại sự nghiệp lẫy lừng của mình tại Liverpool vào cuối mùa giải 2025/2026. Tiền đạo này đã đạt được thỏa thuận với đội bóng, qua đó kết thúc hành trình chín năm đáng nhớ tại Anfield".

Liverpool cho biết Salah muốn câu lạc bộ chủ động công bố sớm thông tin anh chia tay đội bóng để minh bạch về tương lai, đồng thời thể hiện tôn trọng và biết ơn đối với người hâm mộ.

Từ khi gia nhập từ AS Roma năm 2017, Salah giúp Liverpool giành tám danh hiệu lớn, trong đó có hai chức vô địch Ngoại hạng Anh và một Champions League.

Salah đã ghi 255 bàn trong 435 lần ra sân, xếp thứ ba danh sách ghi bàn mọi thời đại của Liverpool sau Ian Rush (346) và Roger Hunt (285). Anh xếp thứ tư lịch sử Ngoại hạng Anh với 191 bàn.

Trên mạng xã hội X, Salah viết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ câu lạc bộ, thành phố và con người nơi đây lại trở thành một phần quan trọng đến vậy trong cuộc đời tôi. Liverpool không chỉ là một đội bóng, mà là đam mê, lịch sử, tinh thần mà tôi khó diễn tả bằng lời".

"Rời đi chưa bao giờ là điều dễ dàng. Các bạn đã mang đến cho tôi những năm tháng đẹp nhất cuộc đời. Tôi sẽ mãi là một phần của các bạn. Câu lạc bộ này sẽ luôn là mái nhà của tôi và gia đình" - Salah tri ân người hâm mộ.