Mohamed Salah rời Liverpool sau mùa giải 2025/2026

Thứ Tư, 06:26, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liverpool xác nhận Mohamed Salah rời câu lạc bộ cuối mùa 2025/26, khép lại 9 năm gắn bó tại Anfield.

Liverpool cho biết Salah đồng ý rời đội sớm hơn một năm so với hợp đồng. Thỏa thuận cho phép tiền đạo người Ai Cập ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Liverpool thông báo: "Mohamed Salah sẽ chính thức khép lại sự nghiệp lẫy lừng của mình tại Liverpool vào cuối mùa giải 2025/2026. Tiền đạo này đã đạt được thỏa thuận với đội bóng, qua đó kết thúc hành trình chín năm đáng nhớ tại Anfield".

mohamed salah roi liverpool sau mua giai 2025 2026 hinh anh 1
Mohamed Salah rời Liverpool sau mùa giải 2025/2026 (Ảnh: Liverpool).

Liverpool cho biết Salah muốn câu lạc bộ chủ động công bố sớm thông tin anh chia tay đội bóng để minh bạch về tương lai, đồng thời thể hiện tôn trọng và biết ơn đối với người hâm mộ.

Từ khi gia nhập từ AS Roma năm 2017, Salah giúp Liverpool giành tám danh hiệu lớn, trong đó có hai chức vô địch Ngoại hạng Anh và một Champions League.

Salah đã ghi 255 bàn trong 435 lần ra sân, xếp thứ ba danh sách ghi bàn mọi thời đại của Liverpool sau Ian Rush (346) và Roger Hunt (285). Anh xếp thứ tư lịch sử Ngoại hạng Anh với 191 bàn.

Trên mạng xã hội X, Salah viết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ câu lạc bộ, thành phố và con người nơi đây lại trở thành một phần quan trọng đến vậy trong cuộc đời tôi. Liverpool không chỉ là một đội bóng, mà là đam mê, lịch sử, tinh thần mà tôi khó diễn tả bằng lời".

"Rời đi chưa bao giờ là điều dễ dàng. Các bạn đã mang đến cho tôi những năm tháng đẹp nhất cuộc đời. Tôi sẽ mãi là một phần của các bạn. Câu lạc bộ này sẽ luôn là mái nhà của tôi và gia đình" - Salah tri ân người hâm mộ.

PV/VOV.VN
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Liverpool, Chelsea đồng loạt sảy chân
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Liverpool, Chelsea đồng loạt sảy chân

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất tính đến sáng 22/3, Liverpool thua Brighton 1-2 còn Chelsea thua Everton 0-3 và có nguy cơ bị Aston Villa nới rộng cách biệt trong cuộc đua top 4.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Liverpool, Chelsea đồng loạt sảy chân

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Liverpool, Chelsea đồng loạt sảy chân

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất tính đến sáng 22/3, Liverpool thua Brighton 1-2 còn Chelsea thua Everton 0-3 và có nguy cơ bị Aston Villa nới rộng cách biệt trong cuộc đua top 4.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 21/3: Welbeck lập cú đúp, Brighton thắng Liverpool
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 21/3: Welbeck lập cú đúp, Brighton thắng Liverpool

VOV.VN - Danny Welbeck lập cú đúp giúp Brighton giành chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại vòng 31 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 21/3: Welbeck lập cú đúp, Brighton thắng Liverpool

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 21/3: Welbeck lập cú đúp, Brighton thắng Liverpool

VOV.VN - Danny Welbeck lập cú đúp giúp Brighton giành chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại vòng 31 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Brighton vs Liverpool
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Brighton vs Liverpool

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Brighton vs Liverpool thuộc khuôn khổ vòng 31 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 21/3.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Brighton vs Liverpool

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Brighton vs Liverpool

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Brighton vs Liverpool thuộc khuôn khổ vòng 31 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 21/3.

