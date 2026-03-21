Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 21/3: Welbeck lập cú đúp, Brighton thắng Liverpool

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Cuộc đọ sức giữa Brighton và Liverpool phải lùi lịch thi đấu 15 phút, do tình trạng giao thông ở khu vực quanh sân Amex bị tắc nghẽn nghiêm trọng vì một vụ tai nạn. Bước vào trận đấu, “vận đen” tiếp tục tìm đến Liverpool khi tiền đạo Hugo Ekitike dính chấn thương và phải rời sân bất đắc dĩ ngay phút thứ 8.

Trái ngược với đội khách, chủ nhà Brighton nhập cuộc hứng khởi và có bàn mở tỷ số ở phút 14. Diego Gómez đánh đầu kiến tạo sau quả tạt từ cánh trái, tạo thời cơ cho Danny Welbeck dứt điểm cận thành tung lưới Liverpool.

Trận đấu giữa Brighton và Liverpool phải lùi lịch thi đấu 15 phút. (Ảnh: Reuters)

Ekitike dính chấn thương và sớm phải rời sân. (Ảnh: Reuters)

Trong thế trận sôi nổi, Brighton bất ngờ chịu bàn thua sau sai lầm của Lewis Dunk ở phút 30. Trung vệ này đánh đầu chuyền về bất cẩn, giúp Milos Kerkez thoát xuống rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Bart Verbruggen, gỡ hòa 1-1 cho Liverpool.

Sang hiệp 2, Brighton tái lập thế dẫn bàn, vẫn nhờ công của Danny Welbeck ở phút 52. Tiền vệ Jack Hinshelwood góp công đầu trong bàn thắng này khi kiến tạo dọn cỗ để Danny Welbeck đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brighton.

Welbeck lập cú đúp mang về chiến thắng cho Brighton. (Ảnh: Reuters)

Kerkez ghi bàn cho Liverpool. (Ảnh: Reuters)

Rơi vào thế bị dẫn trước, Liverpool dốc toàn lực để tấn công trong nửa cuối hiệp 2 nhưng không thể ghi bàn. Thậm chí, The Kop suýt thua đậm hơn nếu như không có pha cứu thua trên vạch vôi của Curtis Jones ở phút 87.

Thất bại 1-2 trong chuyến làm khách của Brighton khiến Liverpool đối mặt nguy cơ mất vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. The Kop hiện có 49 điểm và sẽ rơi xuống thứ 6 nếu Chelsea (48 điểm) giành chiến thắng trước Everton ở vòng 31 Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Brighton tạm thời đứng thứ 8 với 43 điểm.