MU tri ân các nhân viên y tế chống dịch Covid-19 theo cách đặc biệt

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Vương Quốc Anh khiến các trận đấu bóng đá ở đây phải tạm hoãn vô thời hạn. Trong tình cảnh đó, các đội bóng ở Ngoại hạng Anh đã có những hoạt động thiết thực để góp phần vào công cuộc chống dịch tại Anh.



Dòng chữ 'NHS United' nổi bật trước cổng sân Old Trafford trong những ngày nước Anh chống dịch Covid-19 (Ảnh: Getty).

Trong những động thái mới nhất, sân Old Trafford của MU đã được chuyển sang màu xanh thay vì màu đỏ quen thuộc. Bên cạnh đó, phần tên của CLB MU ở cổng sân chỉ còn sáng đèn những chữ NHS United. Đây là thông điệp MU gửi tới cộng đồng với lời kêu gọi tất cả mọi người hãy đoàn kết cùng NHS (dịch vụ Y Tế quốc gia Anh) trong công cuộc chống dịch Covid-19.



Trước đó, sân Old Trafford cũng đã trở thành địa điểm để tổ chức các cuộc hiến máu nhân đạo. Các nhân viên của MU tại sân cũng hỗ trợ NHS trong việc vận chuyện các trang thiết bị y tế, và toàn bộ thực phẩm dự trữ tại sân Old Trafford sẽ được chuyển tới các bệnh viện cũng như các tổ chức từ thiện.



Trong thời điểm dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng, MU là một trong những đội bóng lớn hiếm hoi ở châu Âu tuyên bố vẫn trả đủ 100% lương cho tất cả các cầu thủ và nhân viên./.