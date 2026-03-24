Mua vé xem ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh ở đâu?

Theo đó, BTC triển khai bán vé trực tiếp tại Sân vận động Hàng Đẫy với hai mệnh giá gồm 300.000 đồng/vé và 200.000 đồng/vé. Thời gian bán vé được chia làm hai ngày.

Cụ thể, ngày 25/3/2026, BTC tổ chức bán vé buổi sáng từ 09h00 đến 11h30 và buổi chiều từ 14h30 đến 17h00. Ngày 26/3/2026, vé được bán buổi sáng từ 09h00 đến 11h30 và buổi chiều từ 15h00 đến 19h00. BTC lưu ý, hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm nếu toàn bộ số vé được bán hết trước thời hạn.

Để đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong quá trình phát hành vé và tổ chức trận đấu, BTC cho biết có thể điều chỉnh kế hoạch bán vé tùy theo tình hình thực tế. Khán giả có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua và tuân thủ đầy đủ các quy định khi vào sân.

BTC nghiêm cấm khán giả mang theo các vật dụng nguy hiểm như vật sắc nhọn, pháo sáng, pháo bông, bình xịt hơi cay hoặc các chất cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam vào khu vực tổ chức trận đấu. Những trường hợp vi phạm sẽ bị từ chối phục vụ và không được hoàn trả tiền vé.

BTC kêu gọi người hâm mộ đồng hành cùng ĐT Việt Nam với tinh thần “Cổ vũ văn minh – Không pháo sáng”, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp trên các khán đài.