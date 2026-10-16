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Ngoại binh CAHN gửi thông điệp xúc động sau khoảnh khắc đặc biệt ở Cúp C1 châu Á

Thứ Sáu, 11:00, 16/10/2026
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VOV.VN - Ngoại binh CLB CAHN - Leo Artur chia sẻ thông điệp xúc động trên trang mạng xã hội cá nhân sau khoảnh khắc đặc biệt ở Cúp C1 châu Á 2026/27.

Leo Artur cùng CLB CAHN nhận thất bại sát nút 0-1 trước Kashima Antlers ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27, nhưng tiền vệ người Brazil vẫn có một khoảnh khắc đặc biệt khiến người hâm mộ xúc động. Phía sau chiếc áo đấu mang tên người con trai quá cố là câu chuyện về nỗi đau mất mát, hành trình vượt qua biến cố và tình cảm mà anh dành cho Việt Nam.

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Leo Artur cùng CLB CAHN nhận thất bại sát nút 0-1 trước Kashima Antlers ở Cúp C1 châu Á. (Ảnh: CLB CAHN)

Chiếc áo đặc biệt của Leo Artur

Trên sân, CAHN có khởi đầu khá ấn tượng và tạo ra thế trận không quá lép vế trước đại diện Nhật Bản, dù không thể giành điểm. Nếu Leo Artur hoặc Perea tận dụng tốt hơn những cơ hội có được, thầy trò HLV Polking hoàn toàn có thể tìm thấy bàn thắng trong trận đấu này.

Tuy nhiên, điều khiến Leo Artur được chú ý sau cuộc đối đầu với Kashima Antlers không chỉ nằm ở màn trình diễn chuyên môn. Tiền vệ của CAHN ra sân với chiếc áo in tên người con trai đã qua đời, một cách tưởng nhớ đầy ý nghĩa vào đúng dịp sinh nhật của con.

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Leo Artur khoác chiếc áo in tên người con trai quá cố. (Ảnh: Hoài Thương)

Chia sẻ trên trang cá nhân, Leo Artur viết: “Đêm qua thật đặc biệt đối với tôi vì tôi đã có thể tưởng nhớ người con trai quá cố của mình bằng cách in tên con lên một chiếc áo phông. Đó cũng là ngày sinh nhật của con, vì vậy tôi đã làm một điều gì đó đơn giản để nhớ về con”.

Cầu thủ người Brazil đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã luôn ủng hộ mình, đặc biệt là Việt Nam, nơi giúp anh tìm lại niềm vui trong cuộc sống. “Cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ và cảm ơn Việt Nam đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc một lần nữa”, Leo Artur bày tỏ.

Vượt qua biến cố để tiếp tục sự nghiệp

Trước khi tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống, Leo Artur từng trải qua giai đoạn khó khăn khi mất đi người con thứ hai trong một vụ tai nạn thương tâm. Biến cố khiến Leo Artur từng rơi vào trầm cảm và nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá, nhưng hành trình thi đấu tại Việt Nam đã mở ra một chương mới với tiền vệ này.

Năm 2023, Leo Artur khoác áo CLB Bình Định và đưa gia đình sang Việt Nam sinh sống, thi đấu. Từ đó, tinh thần của cầu thủ người Brazil dần khởi sắc, giúp anh tiếp tục gắn bó với sân cỏ và xây dựng lại niềm vui sau mất mát.

Sau gần 4 năm thi đấu tại Việt Nam, Leo Artur được đánh giá cao nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng sáng tạo và những pha xử lý giàu tính đột biến. Leo Artur có thể tham gia tổ chức tấn công, kiến tạo cho đồng đội hoặc trực tiếp uy hiếp khung thành đối phương, trong khi khả năng xử lý bóng ở phạm vi hẹp giúp cầu thủ này trở thành nhân tố đáng chú ý trong hệ thống tấn công của CAHN.

Quách Khiêm/VOV.VN
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