Người hâm mộ thể thao Việt Nam nhận tin cực vui

Chiều nay (16/1), MyTV ra mắt hai kênh thể thao quốc tế SPOTV và SPOTV2. Hai kênh sẽ mang tới cho người hâm mộ thể thao các giải đấu độc quyền hấp dẫn. Ở môn bóng đá, các cổ động viên trung lập cũng như những người yêu mến Ronaldo sẽ được xem siêu sao người Bồ Đào Nha thi đấu ở Saudi Pro League. Ngoài Ronaldo thì Saudi Pro League còn có nhiều ngôi sao khác của bóng đá thế giới đang thi đấu tại đây.

Bên cạnh giải Saudi Pro League, kênh SPOTV và SPOTV2 còn sở hữu bản quyền của các giải đấu khác như Đua xe mô tô Grand Prix (MotoGP); US Open và Wimbledon; BWF World Tour, BWF Major Events; Golf Major The Open và The Masters; World Table Tennis.

MyTV ra mắt hai kênh thể thao quốc tế SPOTV và SPOTV2.

Chia sẻ với truyền thông, ông Lee Choong Khay, Tổng Giám đốc SPOTV cho biết: “Chúng ta sẽ cùng tạo ra cộng đồng những người có thể chia sẻ niềm hứng khởi và niềm đam mê với các môn thế thao yêu thích, vì sức khỏe thể chất và tinh thần của chính họ, điều này quan trong hơn cả việc trải nghiệm trên truyền hình. Tôi muốn nhân dịp này bày tỏ sự trân trọng tới Tập đoàn VNPT vì những nỗ lực bền bỉ để có được sự hợp tác thành công hôm nay”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền thông VNPT-Media cho biết: “MyTV là nền tảng truyền hình, giải trí chú trọng trải nghiệm khách hàng và có gần như đầy đủ các giải thể thao quan trọng và hấp dẫn với khán giả Việt Nam.

Việc đưa thêm kênh SPOTV và SPOTV2 về cho khán giả nằm trong chiến lược nội dung của MyTV và cũng ghi dấu mốc MyTV chính thức đưa trở lại các kênh thể thao quốc tế, sau 2 năm vắng mặt tại thị trường Việt Nam.

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để kết nối, giúp thỏa niềm đam mê thể thao của khán giả Việt, góp phần đưa nền thể thao nước nhà có nhiều cơ hội tiếp cận, nhập cuộc với các giải đấu thể thao đẳng cấp thế giới”.