Nhận định ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Tây Ban Nha: Bài kiểm tra cuối cùng

ĐT nữ Việt Nam đang bước vào những ngày cuối cùng trong công tác chuẩn bị cho VCK World Cup 2023. Ngoài việc làm quen với điều kiện thời tiết, khí hậu lạnh giá của nước chủ nhà New Zealand, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng có những trận giao hữu bổ ích để lắp ghép đội hình.

Ở trận giao hữu với ĐT nữ New Zealand diễn ra cách đây ít ngày, ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu rất cố gắng, tuân thủ ý đồ chiến thuật của BHL, nhưng đại diện Đông Nam Á vẫn nhận thất bại với tỉ số 0-2.

Sau thất bại trước ĐT nữ Đức và cộng với trận thua ĐT nữ New Zealand, ĐT nữ Việt Nam đã bộc lộ những điểm yếu. Đây là điều mà HLV Mai Đức Chung buộc phải khắc phục trong thời gian sớm nhất để bước vào tranh tài tại VCK World Cup 2023.

ĐT nữ Việt Nam đã có trận giao hữu bổ ích trước ĐT nữ New Zealand (Ảnh: Getty).

Trận đấu giao hữu với ĐT nữ Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 7h30 ngày 14/7, là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn thiện lối chơi cũng như tìm ra được đội hình ưng ý nhất để thi đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo nhận định của giới chuyên môn trận ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Tây Ban Nha là dịp mà những “cô gái kim cương” sẽ tích lũy thêm những bài học bổ ích nữa. Bởi ĐT nữ Tây Ban Nha là đội bóng rất mạnh. ĐT nữ Tây Ban Nha xếp hạng 6 thế giới và là một trong những ứng viên vô địch của VCK World Cup 2023. Ngoài sự vượt trội về thể lực, thể hình thì kỹ thuật, chiến thuật của ĐT nữ Tây Ban Nha cũng hơn hẳn ĐT nữ Việt Nam.

Ở trận đấu với ĐT nữ New Zealand, ĐT nữ Việt Nam liên tục bị đối thủ khoét vào hai cánh khiến cho hàng phòng ngự bị xô lệch mắc sai lầm và dẫn tới bàn thua. So với ĐT nữ New Zealand, ĐT nữ Tây Ban Nha ở trình độ cao hơn, chơi bóng cũng đa dạng hơn. Ngoài những pha đánh biên thì những miếng tấn công trung lộ của “Bò tót” là điều mà các hậu vệ, trung vệ của ĐT nữ Việt Nam cần phải lưu ý.

ĐT nữ Việt Nam sẽ có bài kiểm tra năng lực cuối cùng trước khi bước vào tranh tài ở VCK World Cup 2023 (Ảnh: Getty).

Đây là trận đấu giao hữu cuối cùng của ĐT nữ Tây Ban Nha trước khi bước vào tranh tài ở VCK World Cup 2023 nên đội bóng này sẽ có những thử nghiệm, lắp ráp đội hình. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà đại diện của khu vực Đông Nam Á được dự đoán vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ khung thành của Kim Thanh.

Để tạo nên địa chấn trước ĐT nữ Tây Ban Nha là điều rất khó, nhưng điều quan trọng nhất của ĐT nữ Việt Nam không phải là kết quả thắng thua mà đó là chúng ta rút ra được những bài học gì để bước vào tranh tài ở VCK World Cup 2023 với những đối thủ rất mạnh trong bảng đấu của mình.

Theo lịch trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 7h30 ngày 14/7. Trận đấu này sẽ đá kín để hai đội tránh bị lộ bài trước VCK World Cup 2023 nên người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như Tây Ban Nha không được theo dõi trực tiếp.