Nhận định Morocco vs Haiti bảng C World Cup 2026: Niềm vui cho đại diện châu Phi

Sau 2 lượt trận đầu tiên của bảng C, Morocco đang cho thấy phong độ rất ổn định. Họ cầm hòa Brazil 1-1 trước khi đánh bại Scotland 1-0.

Những gì đội bóng Bắc Phi đang thể hiện cho thấy họ vẫn đang duy trì được nhịp phát triển tốt sau kỳ tích vào bán kết World Cup 2022. Morocco hiện tại là một tập thể đồng đều, có những cầu thủ chất lượng tuy không phải là các ngôi sao lớn. Đội bóng này có điểm mạnh là khả năng phòng ngự chắc chắn với sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm và cả những gương mặt trẻ.

Do đó, Morocco lúc này đã sẵn sàng cạnh tranh với bất cứ đối thủ nào ở World Cup 2026. Vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất không phải là hư danh với đại diện châu Phi.

Nhìn cách Morocco thể hiện ở trận đấu với Scotland, người ta thấy thấp thoáng hình ảnh của một đội bóng lớn. Họ có thể không tấn công dồn dập nhưng một khi đã dẫn trước, Morocco khiến đối thủ gần như không có cách nào để gỡ hòa.

Thực tế, bàn thua duy nhất của Morocco tính đến lúc này ở World Cup 2026 chỉ đến từ khoảnh khắc quá đẳng cấp của Vinicius. Điều đó đồng nghĩa rằng muốn đánh bại, xuyên thủng hàng thủ Morocco lúc này đòi hỏi các đội bóng phải thật sự xuất sắc.

Ảnh: Reuters.

Tất nhiên, Morocco chưa hoàn thiện đến mức không có điểm yếu. Khả năng tấn công của đội bóng này vẫn chưa thật sự ấn tượng và khâu tận dụng cơ hội vẫn là thứ mà thầy trò Mohamed Ouahbi cần phải cải thiện.

Dù vậy, trước một đối thủ như Haiti, Morocco rõ ràng vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều và gần như sẽ khó có bất ngờ ở màn so tài này.

Đại diện Trung Mỹ chính thức bị loại và là đội đầu tiên phải trải qua điều này dù vẫn còn 1 trận chưa đấu. Dù có giành chiến thắng trước Morocco, thầy trò HLV Sebastien Migne vẫn xếp bét bảng. Lý do bởi tại vòng bảng World Cup 2026, thành tích đối đầu là yếu tố được xét đến chỉ sau điểm số. Hiện tại, cả Brazil và Morocco đều đã có 4 điểm.

Nếu ở lượt trận cuối, Haiti (0 điểm) thắng Morocco (3 điểm), đồng thời Scotland thua Brazil thì lúc đó, Haiti và Scotland có cùng 3 điểm. Lúc này, Haiti vẫn xếp sau Scotland do kém thành tích đối đầu. Như vậy, CĐV Haiti chỉ còn hy vọng đội bóng quê hương có thể ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup kể từ năm 1974.

Với thực lực hạn chế, nếu có thể ghi được bàn thắng vào lưới Morocco thì đó cũng đã là lời chia tay đẹp của Haiti với kỳ World Cup năm nay.

Trận đấu Morocco vs Haiti bảng C World Cup 2026 diễn ra lúc 5h ngày 25/6/2026. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.