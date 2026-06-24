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Sĩ quan Morocco tới Israel để gia nhập lực lượng quốc tế Gaza

Thứ Tư, 07:31, 24/06/2026
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VOV.VN - Theo Hội đồng Hòa bình (BoP), các sĩ quan từ quân đội Morocco đã đến Israel, để tham gia lực lượng quốc tế mới thành lập nhằm bảo vệ Gaza.

Một quan chức Hội đồng Hòa bình cho biết, các sĩ quan quân đội Morocco đã đến trụ sở của Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) ở miền Nam Israel vào ngày 18/6 vừa qua.

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Trước đó, Ngoại trưởng Morocco Nasser Bourita tuyên bố, sẵn sàng triển khai lực lượng cảnh sát tới Dải Gaza để hỗ trợ duy trì an ninh và đào tạo cảnh sát địa phương,... (Nguồn: AFP)

Theo lời quan chức này, các sĩ quan quân đội Morocco ​​sẽ đóng góp vào sự phát triển cơ cấu tổng thể của ISF và cung cấp chuyên môn trong một số lĩnh vực, bao gồm cả công tác giữ gìn trật tự.

Hội đồng Hòa bình đánh giá, sự xuất hiện của các sĩ quan Morocco củng cố nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ người dân Gaza.

Morocco là quốc gia Arab đầu tiên cam kết đóng góp binh sĩ cho ISF, khi tuyên bố sẽ triển khai lực lượng của nước này vào tháng 2/2026.

Vào giữa tháng 1/2026, Mỹ tuyên bố khởi động giai đoạn thứ hai trong kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Donald Trump, nhằm mục đích chấm dứt cuộc xung đột tại dải đất này. Tuy nhiên cho đến nay, việc thực hiện vẫn chưa đạt được những tiến triển đáng kể.

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Minh Ngô/VOV-Cairo
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