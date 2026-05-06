Nhận định Selangor vs Nam Định: Xuân Son giải mã đại diện Malaysia?

Thứ Tư, 09:00, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận định Selangor vs Nam Định trong trận bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 6/5.

CLB Nam Định đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch ở V-League. Do đó, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ dốc toàn lực cho hai mặt trận Cúp Quốc gia và Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026, nơi mà họ đã lọt vào tới vòng bán kết.

Ở bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2026, Nam Định sẽ đối đầu với Selangor, đội bóng mạnh của Malaysia. Lợi thế của đội bóng thành Nam là họ được đá trận lượt về trên sân nhà, nơi có sự cổ vũ đông đảo của khán giả.

Trước khi nghĩ tới trận bán kết lượt về, Nam Định cần phải giành kết quả thuận lợi trên đất Malaysia. Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Vũ Hồng Việt đã cho Xuân Son nghỉ đá vòng 21 V-League 2025/2026.

nhan dinh selangor vs nam Dinh xuan son giai ma dai dien malaysia hinh anh 1
Xuân Son được kỳ vọng tỏa sáng trước Selangor.

Việc được nghỉ thi đấu cuối tuần qua sẽ giúp chân sút đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” Cúp C1 Đông Nam Á có được thể lực sung mãn nhất khi bước vào quyết đấu với Selangor.

Selangor hiện đang xếp thứ 2 tại giải vô địch quốc gia Malaysia sau Johor DT và khó có cơ hội vô địch. Do vậy, thầy trò HLV Kim Pan Gon cũng sẽ dồn hết sức mình ở sân chơi Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Pan Gon, Selangor thi đấu đoàn kết, kỷ luật, khiến các đối thủ phải e ngại. Tính ra, đội bóng Malaysia chỉ thua duy nhất 1 trận trong tổng số 18 trận dưới triều đại của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Đáng chú ý, Selangor đã thắng thuyết phục CAHN ở đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026. Do đó, đội bóng này sẽ là thử thách đáng gờm với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt ở màn so tài lần này.

Tuy nhiên, HLV Vũ Hồng Việt đang sở hữu chân sút Xuân Son, người có thể tỏa sáng khi đội bóng cần. Nếu như Xuân Son ghi bàn và CLB Nam Định hạn chế tối đa sai lầm ở khâu phòng ngự, đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể giành kết quả thuận lợi trước khi tái đấu tại Thiên Trường.

Trận đấu giữa Selangor vs Nam Định tại lượt đi bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào lúc 20h hôm nay 6/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt đánh giá cao Selangor khi sở hữu nhiều cá nhân nổi bật trên hàng công. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nam Định đã nghiên cứu kỹ đối thủ và có phương án đối phó phù hợp.

HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “Triết lý bóng đá của tôi là tấn công. Do đó tôi sẽ không ngần ngại thực hiện điều đó trong trận đấu ngày mai. Cả hai đội sẽ cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt”.

Yến Hoàng/VOV.VN
