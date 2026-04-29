HLV Kim Sang Sik cùng ĐT Việt Nam đối mặt bài toán Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc

Ngày 29/4, đại diện CLB Ninh Bình xác nhận ngoại binh Geovane Magno đã hoàn tất thủ tục nhập tịch và sẽ mang tên Việt Nam là Nguyễn Tài Lộc. Nếu được HLV Kim Sang Sik triệu tập, cầu thủ sinh năm 1994 hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Sự xuất hiện của Tài Lộc mang đến thêm phương án chất lượng cho hàng công ĐT Việt Nam trong giai đoạn tái thiết. Đây cũng là kết quả của quá trình theo dõi, đánh giá kỹ lưỡng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Kim Sang Sik.

Với chiều cao 1m88 cùng khả năng chơi đa năng, Tài Lộc có thể đảm nhiệm nhiều vai trò từ trung phong đến hộ công hoặc dạt biên. Kinh nghiệm thi đấu hơn 6 năm tại V-League với gần 50 bàn thắng giúp Tài Lộc trở thành một lựa chọn đáng tin cậy.

Ở thời điểm hiện tại, bài toán hàng công của ĐT Việt Nam không còn là thiếu nhân sự mà là sự cạnh tranh khốc liệt. Nguyễn Xuân Son duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định, trong khi Đỗ Hoàng Hên mang đến sự sáng tạo và đột biến từ tuyến hai.

Bên cạnh đó, những cái tên như Đình Bắc, Tuấn Hải hay Việt Cường cũng đang nổi lên mạnh mẽ và sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính. Điều này khiến việc lựa chọn đội hình tối ưu trở thành thách thức lớn với ban huấn luyện.

Sự đa dạng về nhân sự giúp ĐT Việt Nam có thể triển khai nhiều phương án chiến thuật linh hoạt hơn. Tuy nhiên, việc kết hợp các cá nhân thành một tập thể gắn kết vẫn là yếu tố quan trọng.

HLV Kim Sang Sik rõ ràng đang nắm trong tay một hàng công giàu tiềm năng nhưng cũng đầy áp lực lựa chọn. Trong bối cảnh hướng tới ASEAN Cup 2026, cách ông thầy người Hàn Quốc giải bài toán Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng của đội tuyển.