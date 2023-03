Nhận định U23 Việt Nam - U23 Iraq: Vén màn bí ẩn

Ngày hôm nay (22/3), giải giao hữu U23 Doha Cup 2023 sẽ chính thức khởi tranh tại Qatar. Tại lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu với U23 Iraq. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam dưới thời HLV Troussier mà khán giả có cơ hội được theo dõi trực tiếp. Người hâm mộ nước nhà sẽ được trực tiếp theo dõi các cầu thủ trẻ thể hiện ra sao thay vì chỉ được tiếp nhận những thông tin có phần ''bí ẩn'' trong suốt vài tuần qua.

U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân ở Doha Cup gặp U23 Iraq vào rạng sáng mai. (Ảnh: VFF).

Trước đó, U23 Việt Nam đã có màn so tài với CLB Phú Thọ nhưng khán giả không được chứng kiến trực tiếp do yêu cầu từ phía ban huấn luyện U23 Việt Nam. Thực tế, đó cũng không hẳn là một trận đấu đúng nghĩa mà chỉ là cuộc đấu tập có ''quân xanh'' được tổ chức trong 3 hiệp đấu, ý nghĩa khá khác biệt so với màn đối đầu U23 Iraq vào đêm nay, rạng sáng mai.

Có thể nói, U23 Doha Cup 2023 chỉ là một giải giao hữu nhưng U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị gần như là kỹ lưỡng nhất giải. Trong số 10 đội tham dự giải đấu ở Qatar, U23 Việt Nam là đội tập trung sớm nhất, có thời gian tập luyện cùng nhau dài nhất. Có vẻ như các đối thủ của U23 Việt Nam coi U23 Doha Cup 2023 là giải đấu để tập luyện, nâng cao chuyên môn là chủ yếu thì chính chúng ta lại có những bước chuẩn bị giống như đây là những trận đấu thật sự ở một giải đấu chính thức.

Sự háo hức của U23 Việt Nam được thể hiện rõ qua phát biểu của HLV Troussier trước trận ra quân với U23 Iraq: ''Tôi rất vui tham dự giải này. Tôi đánh giá đây là cơ hội tốt với lứa tuổi U23, là bước đệm hướng tới SEA Games sắp tới. Với những đối thủ sắp tới thì chúng ta thấy đây là giải đấu có trình độ rất cao. Iraq, UAE là đối thủ chất lượng giúp cầu thủ U23 Việt Nam có thêm kinh nghiệm cho chặng đường phía trước.

Iraq là đội bóng có chất lượng cao. Điều tôi kỳ vọng là các cầu thủ thể hiện sự đoàn kết, điều chỉnh nhịp độ lối chơi nhanh chậm, đưa ra quyết định xử lý cho hợp lý. Tôi tập trung nhiều hơn vào việc quan sát các cầu thủ trong đội hình, xem họ làm được những gì theo yêu cầu của tôi trong suốt thời gian qua".

Người hâm mộ sẽ có cơ hội lần đầu tiên được theo dõi một trận đấu của U23 Việt Nam dưới thời HLV Troussier. (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, U23 Iraq mới chỉ tập trung được vài ngày trước giải, HLV Radhi Shenaishil dù có trong tay nhiều cầu thủ trở về từ châu Âu nhưng vẫn thiếu vắng một số trụ cột, tiêu biểu nhất là tiền vệ Zidane Iqbal đang thi đấu cho MU.

Phát biểu trước trận gặp U23 Việt Nam, HLV Radhi Shenaishil của U23 Iraq nói: ''Thông qua giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup 2023, chúng tôi mong chờ sẽ có sự chuẩn bị tốt cho đội tuyển U23 Iraq cho chặng đường tiếp theo.

Mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia của chúng tôi cho giải U23 Tây Á vào tháng 6 tới, vòng loại U23 châu Á 2024 và vòng loại Olympics Paris 2024".

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq sẽ diễn ra lúc 2h45 ngày 23/3 theo giờ Việt Nam./.