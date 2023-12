Nhận định V-League hôm nay 2/12: Niềm vui cho Thanh Hóa và SLNA?

Hôm nay 2/12. V-League 2023/2024 sẽ tiếp tục diễn ra vòng đấu thứ 4. Ở vòng đấu đầu tiên sau quãng nghỉ, 2 trận đấu sớm được tổ chức trong ngày 2/12 là SLNA gặp Quảng Nam và Khánh Hòa gặp Thanh Hóa.

Thanh Hóa (áo vàng) được kỳ vọng có chiến thắng trước Khánh Hòa trong trận đấu hôm nay ở V-League 2023/2024.

Ở trận đấu trên sân Vinh lúc 17h, SLNA được đánh giá nhỉnh hơn Quảng Nam khi được thi đấu trên sân nhà Vinh và có tinh thần khá tốt sau khi thắng Đồng Tháp đến 6-2 ở Cúp Quốc gia.

Sau 3 vòng đấu tại V-League, SLNA cũng đang có được nhiều điểm hơn so với Quảng Nam (2 so với 1). Thêm vào đó, trong trận làm khách duy nhất từ đầu mùa đến nay, Quảng Nam cũng phải nhận trận thua 1-2 trên sân của Nam Định. Do đó, giới chuyên môn cho rằng SLNA là đội có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn.

Trong trận đấu còn lại của ngày 2/12 diễn ra lúc 18h, Thanh Hóa sẽ đến làm khách của Khánh Hòa. Với phong độ của đôi bên từ đầu mùa giải, Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ chiến thắng dù phải thi đấu trên sân khách.

Đội bóng xứ Thanh cũng được nghỉ trọn vẹn 1 tháng vừa qua do không phải thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia còn Khánh Hòa vừa trải qua trận đấu căng thẳng cùng Hà Tĩnh và để thua trên loạt luân lưu 11m.