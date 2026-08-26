English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026: Thời khắc lịch sử

Thứ Tư, 08:00, 26/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận định Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

nhan dinh viet nam vs thai lan chung ket luot ve asean cup 2026 thoi khac lich su hinh anh 1
Nhận định Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026

Sau chiến thắng 2-0 trước người Thái ở chung kết lượt đi ngay tại Rajamangala, ĐT Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa làm nên lịch sử tại ASEAN Cup 2026. Nhưng trong bóng đá, chức vô địch chỉ thực sự thuộc về bạn khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Lợi thế hai bàn nhưng chưa an toàn

Hai bàn thắng của Hai Long và Quang Hải ở trận chung kết lượt đi làm thay đổi hoàn toàn cán cân tâm lý. ĐT Việt Nam giờ đây có thể chơi thứ bóng đá chậm rãi, chắc chắn và sẵn sàng trừng phạt Thái Lan khi họ nóng vội.

nhan dinh viet nam vs thai lan chung ket luot ve asean cup 2026 thoi khac lich su hinh anh 2
Quang Hải ghi siêu phẩm ấn định chiến thắng 2-0 cho ĐT Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Ngọc Duy)

Nhưng chính cái “lợi thế đẹp như mơ” ấy lại chứa đựng một cái bẫy vô hình. Chỉ cần một bàn thua sớm, mọi toan tính sẽ bị xé toang. Và Mỹ Đình lập tức biến thành sân khấu của sự căng thẳng.

Tại Rajamangala, ĐT Việt Nam đã cho thấy sự lì lợm đáng nể. Dù bị ép sân trong hiệp một, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn đứng vững nhờ phong độ xuất thần của thủ thành Lê Giang Patrik và sự kỷ luật trong khối đội hình.

Nhưng quan trọng hơn cả, trận đấu đó chứng minh một điều rằng ĐT Việt Nam không cần cầm bóng nhiều để thắng trận lớn. Có thể thấy, Thái Lan kiểm soát bóng, Việt Nam kiểm soát thời điểm.

nhan dinh viet nam vs thai lan chung ket luot ve asean cup 2026 thoi khac lich su hinh anh 3
Hoàng Đức gây ra rất nhiều khó khăn cho hệ thống tuyến giữa của ĐT Thái Lan ở trận chung kết lượt đi. (Ảnh: Ngọc Duy)

Không còn đường lùi, Thái Lan buộc phải lao lên như một canh bạc cuối cùng ở màn tái đấu tại Mỹ Đình. Voi chiến cần ít nhất 2 bàn để gỡ hòa và nếu muốn lật ngược thế cờ, con số đó còn phải lớn hơn nữa.

Vấn đề nằm ở chỗ, càng dâng cao đội hình, Thái Lan càng dễ để lộ khoảng trống. Và Việt Nam thì đã quá quen với việc khai thác những khoảng trống như vậy.

HLV Anthony Hudson có trong tay những cái tên đủ sức tạo đột biến như Sarach Yooyen hay Patrik Gustavsson, nhưng sự ổn định lại là câu chuyện khác. Trận thua Singapore ở bán kết từng cho thấy một Thái Lan không còn “bất khả xâm phạm” như giai đoạn đầu giải đấu.

Thậm chí, chính việc tập trung khóa chặt Xuân Son ở chung kết lượt đi lại vô tình mở ra không gian cho những cái tên khác như Hai Long hay Đình Bắc.

ĐT Việt Nam đang sở hữu thứ mà mọi đội bóng đều thèm khát trong một trận chung kết là quyền được lựa chọn cách chơi.

Không cần vội, không cần mạo hiểm, thậm chí có thể “nhường” thời gian cho đối thủ tự mắc sai lầm. Sơ đồ 3-4-3 linh hoạt chuyển sang 5-4-1 khi phòng ngự của HLV Kim Sang Sik đang trở thành công thức quen thuộc: chặt chẽ, thực dụng nhưng hiệu quả đến lạnh lùng.

nhan dinh viet nam vs thai lan chung ket luot ve asean cup 2026 thoi khac lich su hinh anh 4
Trận thắng 2-0 trên sân Rajanmangala giúp HLV Kim Sang Sik trở thành nhà cầm quân có nhiều lần cùng ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan nhất kể từ năm 1991. (Ảnh: Ngọc Duy)

Chuỗi 25 trận bất bại của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik không phải con số để trang trí. Nó là nền tảng tâm lý, là thứ khiến ĐT Việt Nam bước vào trận đấu này với sự lạnh lùng đáng sợ.

Và khi sự lạnh lùng ấy đặt trong không khí tại “chảo lửa” Mỹ Đình – nơi từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam – cảm giác “cửa vô địch” càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam

Nhưng bóng đá không bao giờ thích những kịch bản được viết sẵn.

ĐT Việt Nam có lợi thế cách biệt 2 bàn, có điểm tựa sân nhà, có phong độ đang lên cao. Nhưng cũng có một bài học cũ: Không được phép nghĩ rằng mọi thứ đã xong. Bởi chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, mọi nỗ lực có thể trở thành ký ức dang dở.

ĐT Thái Lan thì ngược lại. Voi chiến không còn gì để mất. Và chính những đội bóng như vậy mới là nguy hiểm nhất.

nhan dinh viet nam vs thai lan chung ket luot ve asean cup 2026 thoi khac lich su hinh anh 5
ĐT Việt Nam đứng trước thời khắc lịch sử nếu bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. (Ảnh: Ngọc Duy)

Trận chung kết tại Mỹ Đình diễn ra lúc 20h00 ngày 26/8, vì thế, không chỉ là cuộc so tài chiến thuật đỉnh cao. Đây là bài kiểm tra tâm lý, bản lĩnh và khả năng chịu áp lực ở mức cao nhất với hai “ông lớn” của bóng đá khu vực.

Nếu ĐT Việt Nam giữ được cái đầu lạnh, Những chiến binh sao vàng sẽ viết nên lịch sử: Lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.

Mỹ Đình đang chờ. Và lịch sử cũng vậy.

Dự đoán kết quả trận Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026

Việt Nam vô địch
98% (1178 bình chọn)
Thái Lan vô địch
2% (30 bình chọn)
Tổng bình chọn: 1208
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Tuệ Mẫn/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tin bóng đá 25-8: Tuyển thủ ĐT Việt Nam trước cột mốc chưa từng có ở ASEAN Cup
Tin bóng đá 25-8: Tuyển thủ ĐT Việt Nam trước cột mốc chưa từng có ở ASEAN Cup

VOV.VN - Bản tin bóng đá hôm nay 25/8 có những nội dung chính sau đây: Tuyển thủ ĐT Việt Nam trước cột mốc lịch sử chưa từng có ở ASEAN Cup; HLV Kim Sang Sik khẳng định quyết tâm cùng ĐT Việt Nam làm nên lịch sử; HLV ĐT Thái Lan chơi “đòn tâm lý” với ĐT Việt Nam…

Tin bóng đá 25-8: Tuyển thủ ĐT Việt Nam trước cột mốc chưa từng có ở ASEAN Cup

Tin bóng đá 25-8: Tuyển thủ ĐT Việt Nam trước cột mốc chưa từng có ở ASEAN Cup

VOV.VN - Bản tin bóng đá hôm nay 25/8 có những nội dung chính sau đây: Tuyển thủ ĐT Việt Nam trước cột mốc lịch sử chưa từng có ở ASEAN Cup; HLV Kim Sang Sik khẳng định quyết tâm cùng ĐT Việt Nam làm nên lịch sử; HLV ĐT Thái Lan chơi “đòn tâm lý” với ĐT Việt Nam…

Chủ tịch FIFA dự khán chung kết ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan tại Mỹ Đình
Chủ tịch FIFA dự khán chung kết ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan tại Mỹ Đình

VOV.VN - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström sẽ dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan tại sân Mỹ Đình.

Chủ tịch FIFA dự khán chung kết ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan tại Mỹ Đình

Chủ tịch FIFA dự khán chung kết ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan tại Mỹ Đình

VOV.VN - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström sẽ dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan tại sân Mỹ Đình.

ĐT Việt Nam trước cơ hội thống trị tuyệt đối ASEAN Cup 2026
ĐT Việt Nam trước cơ hội thống trị tuyệt đối ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam đang có cơ hội vô địch ASEAN Cup 2026 đồng thời thống trị các số liệu chuyên môn và danh hiệu cá nhân của giải đấu.

ĐT Việt Nam trước cơ hội thống trị tuyệt đối ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam trước cơ hội thống trị tuyệt đối ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam đang có cơ hội vô địch ASEAN Cup 2026 đồng thời thống trị các số liệu chuyên môn và danh hiệu cá nhân của giải đấu.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Thái Lan trước chung kết lượt về ASEAN Cup 2026
Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Thái Lan trước chung kết lượt về ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu Việt Nam vs Thái Lan trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra ngày 26/8/2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đang có những kết quả rất tốt trước đối thủ này thời gian gần đây.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Thái Lan trước chung kết lượt về ASEAN Cup 2026

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Thái Lan trước chung kết lượt về ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu Việt Nam vs Thái Lan trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra ngày 26/8/2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đang có những kết quả rất tốt trước đối thủ này thời gian gần đây.

ĐT Thái Lan hết hy vọng lật ngược tình thế trước ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026?
ĐT Thái Lan hết hy vọng lật ngược tình thế trước ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026?

VOV.VN - HLV Anthony Hudson của ĐT Thái Lan cho rằng đội bóng của ông vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trước ĐT Việt Nam, nhưng khả năng này thật sự quá khó để xảy ra.

ĐT Thái Lan hết hy vọng lật ngược tình thế trước ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026?

ĐT Thái Lan hết hy vọng lật ngược tình thế trước ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026?

VOV.VN - HLV Anthony Hudson của ĐT Thái Lan cho rằng đội bóng của ông vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trước ĐT Việt Nam, nhưng khả năng này thật sự quá khó để xảy ra.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế