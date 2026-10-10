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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Tập luyện thể thao cần kiên trì mỗi ngày

Thứ Bảy, 10:55, 10/10/2026
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VOV.VN - Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở Thủ đô Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành, UBND TP Hà Nội và hơn 12.000 người dân tham dự sự kiện. Cùng với Hà Nội, lễ phát động cũng được tổ chức ở 33 tỉnh, thành trên cả nước.

Buổi lễ hôm nay là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Kết luận số 70, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; các nghị quyết của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vai trò của thể dục, thể thao trong đời sống. Qua đó góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc đưa tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen tự giác hằng ngày trong đời sống.

Lễ phát động không dừng ở hoạt động mít tinh, chạy hưởng ứng mà hướng tới tạo không gian để người dân trực tiếp trải nghiệm, từ đó lựa chọn môn thể thao phù hợp với khả năng, sở thích và điều kiện của bản thân. Tại khu vực tổ chức bố trí các khu đăng ký, cam kết tập luyện; tư vấn, kiểm tra sức khỏe cơ bản; hướng dẫn và trải nghiệm nhiều môn thể thao như đi bộ, pickleball, kéo co, bóng rổ, cầu mây, cầu lông, võ cổ truyền, đẩy gậy,  cờ vua, cờ tướng và các hoạt động thể thao phù hợp khác. Một người dân tham dự buổi lễ chia sẻ: ''Hiện nay tôi 81 tuổi rồi nhưng vẫn thấy khỏe khoắn vì tập thể thao hằng ngày. Vì thế, cho nên mọi người chăm tập thể thao  là rất tốt".

Thông điệp “mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp” nhấn mạnh tính thường xuyên thay vì chỉ tập luyện theo phong trào hoặc vào những dịp nhất định. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được chú trọng, việc tạo ra những không gian thể thao gần gũi, đa dạng và dễ tiếp cận có ý nghĩa thiết thực. Người dân được khuyến khích chủ động lựa chọn môn tập phù hợp, từ đó hình thành thói quen vận động bền vững.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng phong trào.

Phát biểu phát động phong trào, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta luôn đặt con người và sức khỏe nhân dân vào vị trí trung tâm của phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh sức khỏe thể lực của mỗi người dân là một phần rất quan trọng của sức mạnh quốc gia. Phát triển thể dục thể thao phải hướng tới xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực và lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước. Để mục tiêu đó trở thành hiện thực, điều quan trọng là mỗi người dân hãy bắt đầu chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện để tập luyện; không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao chỉ cần lựa cho phù hợp và kiên trì mỗi ngày.

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương  quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực, quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện, biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên bền vững trong nhân dân.

Hoàng Ân/VOV
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