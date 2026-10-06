Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Panama Jose Raul Mulino Quintero và Phu nhân tiến vào Nhà Quốc hội. Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Nhà Quốc hội vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống Panama Jose Raul Mulino Quintero và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Panama.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Panama dẫn đầu Đoàn cấp cao thăm chính thức Việt Nam. Các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống Panama Jose Raul Mulino Quintero và Phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama đi dọc thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các cháu thiếu nhi để bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Sau lễ cử Quốc thiều, hai Nguyên thủ rời bục, bước tới cúi chào Quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama Jose Raul Mulino Quintero tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Panama Jose Raul Mulino Quintero.

Việt Nam và Panama chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/8/1975. Tuy cách xa về địa lý nhưng Việt Nam và Panama gần gũi về tình cảm, cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập và phát triển bền vững. Trải qua hơn nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam-Panama được duy trì và phát triển trên nền tảng hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã được bồi đắp qua những chuyến thăm, các hiệp định hợp tác và sự đồng hành tại nhiều diễn đàn quốc tế. Trong đó, quan hệ chính trị-ngoại giao giữa Việt Nam và Panama luôn ổn định và tin cậy.

Các cơ chế hợp tác song phương như Tham khảo Chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước và Ủy ban Hợp tác về kinh tế-thương mại-đầu tư đã phát huy hiệu quả. Việc thường xuyên trao đổi đoàn các cấp và phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, đã góp phần nâng cao vị thế của mỗi nước trên trường quốc tế.

Panama coi trọng thúc đẩy tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có, mong muốn thông qua Việt Nam tăng cường quan hệ với các nước ASEAN và châu Á-Thái Bình Dương.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama Jose Raul Mulino Quintero sẽ tạo thêm động lực chính trị ở cấp cao nhất để chuyển hóa những tiềm năng và định hướng được hai bên thống nhất thành các chương trình, kế hoạch hành động với các dự án và kết quả cụ thể, không chỉ hướng tới đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư mà còn mở rộng sang những lĩnh vực tiềm năng như văn hóa-giáo dục, du lịch, logistics, ngân hàng, viễn thông, an ninh, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân...

Những văn kiện hợp tác dự kiến được ký kết trong chuyến thăm sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và phát triển ổn định.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Panama Jose Raul Mulino Quintero và Phu nhân

Thông qua chuyến thăm, cùng với quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai dân tộc, quan hệ Việt Nam-Panama chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, đưa quan hệ song phương Việt Nam-Panama lên một tầm cao mới, đồng thời góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới.