中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

4.000 vận động viên dự Pickleball World Cup 2026 tại Đà Nẵng

Thứ Sáu, 18:35, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng được chọn đăng cai giải Pickleball World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên Giải Pickleball World Cup được tổ chức tại châu Á và Đà Nẵng được lựa chọn là điểm đến đăng cai Giải Pickleball World Cup lần thứ 3, dự kiến thu hút 4.000 vận động viên đến từ 80 quốc gia trên thế giới tham gia

Pickleball World Cup không còn xa lạ với người hâm mộ quốc tế. Sau 2 lần tổ chức thành công tại Lima, Peru (2024) và Florida, Mỹ (2025), giải đấu năm nay tổ chức tại Đà Nẵng (Việt Nam) dự kiến ​​quy tụ hơn 4.000 vận động viên đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Giải diễn ra từ ngày 30/8 đến ngày 6/9 tại Cung Thể thao Tiên Sơn và các cụm sân đạt chuẩn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Với bề dày kinh nghiệm tổ chức các lễ hội thể thao quốc tế vang danh như Lễ hội Bóng đá Việt Nam – Brazil (2024), Lễ hội Bóng đá Việt Nam – Vương quốc Anh (2025) hay PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025, Đà Nẵng một lần nữa chứng tỏ năng lực là điểm đến hàng đầu khu vực.

4.000 van dong vien du pickleball world cup 2026 tai Da nang hinh anh 1
Đà Nẵng là địa phương đầu tiên tại Việt Nam thành lập Liên đoàn Pickleball cấp thành phố vào tháng 3/2025

Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên phong phát triển phong trào Pickleball và cũng là địa phương đầu tiên tại Việt Nam thành lập Liên đoàn Pickleball cấp thành phố vào tháng 3/2025. Thông qua các giải đấu và hoạt động cộng đồng, Pickleball đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một phần trong đời sống thể thao của người dân. Đặc biệt, thành công của Giải PPA Tour Châu Á 2025 với kỷ lục Guinness thế giới về số lượng khán giả trực tiếp đạt gần 8.000 người đã góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm sáng mới trên bản đồ thể thao quốc tế. 

4.000 van dong vien du pickleball world cup 2026 tai Da nang hinh anh 2
Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp báo

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HDND thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc đăng cai Giải Pickleball World Cup 2026 không chỉ là niềm vinh dự, mà còn khẳng định rằng Đà Nẵng đủ tầm, đủ lực để tổ chức những sự kiện thể thao quy mô quốc tế: "Việc đăng cai Giải Pickleball World Cup 2026 cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, thân thiện và hội nhập; đồng thời tạo động lực thúc đẩy du lịch, dịch vụ và kinh tế thể thao thành phố phát triển mạnh mẽ".

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng Pickleball World Cup 2026 Châu Á 4000 vận động viên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

9 ngày nghỉ Tết, Đà Nẵng đón hớn 1,1 triệu lượt khách du lịch

VOV.VN - 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 (14/2-22/2), TP. Đà Nẵng đón hơn 1,1 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Một số khu điểm, du lịch, lượng khách tăng mạnh, như tại Khu di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn, bình quân mỗi ngày đón hơn 10 ngàn lượt khách, có ngày đạt 12 ngàn lượt khách.

XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
Du lịch
SỨC KHỎE
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế