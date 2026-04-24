4.000 vận động viên dự Pickleball World Cup 2026 tại Đà Nẵng

Pickleball World Cup không còn xa lạ với người hâm mộ quốc tế. Sau 2 lần tổ chức thành công tại Lima, Peru (2024) và Florida, Mỹ (2025), giải đấu năm nay tổ chức tại Đà Nẵng (Việt Nam) dự kiến ​​quy tụ hơn 4.000 vận động viên đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Giải diễn ra từ ngày 30/8 đến ngày 6/9 tại Cung Thể thao Tiên Sơn và các cụm sân đạt chuẩn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Với bề dày kinh nghiệm tổ chức các lễ hội thể thao quốc tế vang danh như Lễ hội Bóng đá Việt Nam – Brazil (2024), Lễ hội Bóng đá Việt Nam – Vương quốc Anh (2025) hay PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025, Đà Nẵng một lần nữa chứng tỏ năng lực là điểm đến hàng đầu khu vực.

Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên phong phát triển phong trào Pickleball và cũng là địa phương đầu tiên tại Việt Nam thành lập Liên đoàn Pickleball cấp thành phố vào tháng 3/2025. Thông qua các giải đấu và hoạt động cộng đồng, Pickleball đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một phần trong đời sống thể thao của người dân. Đặc biệt, thành công của Giải PPA Tour Châu Á 2025 với kỷ lục Guinness thế giới về số lượng khán giả trực tiếp đạt gần 8.000 người đã góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm sáng mới trên bản đồ thể thao quốc tế.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp báo

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HDND thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc đăng cai Giải Pickleball World Cup 2026 không chỉ là niềm vinh dự, mà còn khẳng định rằng Đà Nẵng đủ tầm, đủ lực để tổ chức những sự kiện thể thao quy mô quốc tế: "Việc đăng cai Giải Pickleball World Cup 2026 cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, thân thiện và hội nhập; đồng thời tạo động lực thúc đẩy du lịch, dịch vụ và kinh tế thể thao thành phố phát triển mạnh mẽ".