Du lịch Đà Nẵng sắp chào đón lượng khách dồi dào từ các thị trường lớn

Sau 3 tháng đầu năm 2026, thị trường Nga đã vươn lên xếp thứ 3 về lượng khách quốc tế đến Việt Nam với hơn 367.000 lượt, đạt mức 294,5% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo lượng khách từ thị trường Nga sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2026, một số điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Phan Thiết... coi đây là nguồn khách quốc tế vô cùng tiềm năng để tập trung khai thác.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, trong 2 tháng đầu năm nay, Nga nằm trong top 10 thị trường khách quốc tế của Đà Nẵng. Vào năm ngoái, lượng khách Nga đến thành phố đạt hơn 171.000 lượt, tăng gần gấp đôi so với năm 2024 và nằm trong top 15 thị trường quốc tế của Đà Nẵng.

Dự kiến vào ngày 16/4, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ đón chuyến bay từ Vladivostok (Nga), mang theo khoảng 220 hành khách. Đây là chuyến bay khởi động chương trình bay charter của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Anex Tour Vietnam) kết nối Đà Nẵng với 8 thành phố từ các thị trường Nga, các nước CIS, Belarus... và kéo dài đến cuối tháng 10/2026. Tính riêng chương trình bay mùa hè 2026 của Anex Việt Nam sẽ đưa khoảng 25.000 lượt khách quốc tế tới Đà Nẵng, với tần suất tối đa 36 chuyến bay mỗi tháng.

Ngành du lịch Đà Nẵng tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow, Nga vào tháng 3/2026. Ảnh: VOV-Moscow

Vừa qua, Đà Nẵng đã tích cực quảng bá điểm đến và dịch vụ du lịch đến thị trường Nga và các nước CIS tại Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow vào tháng 3/2026. Đây là những thị trường khách quốc tế đầy tiềm năng, có thói quen lưu trú dài ngày (trung bình từ 6 - 9 đêm), thường lựa chọn các cơ sở lưu trú từ 3 sao - 5 sao tại Đà Nẵng. Không chỉ thúc đẩy tăng trưởng du lịch địa phương, các chương trình bay charter được kỳ vọng quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến du lịch biển hiện đại, an toàn và hấp dẫn.

Trong bối cảnh hàng không thế giới gặp nhiều biến động và tình trạng thiếu nhiên liệu, các hãng hàng không và một số công ty du lịch cho biết vẫn duy trì kế hoạch khai thác chuyến bay từ Nga đến Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... trong năm 2026.

Ngoài Đà Nẵng, Công ty Anex Việt Nam còn đưa khách quốc tế từ Liên bang Nga và các quốc gia thuộc khối CIS đến khu vực Nha Trang (Khánh Hòa), Phan Thiết (Lâm Đồng)... Trong đó, Khánh Hòa là khu vực trọng điểm, dự kiến thu hút khoảng 180.000 lượt khách quốc tế từ thị trường Nga và các nước CIS trong mùa hè năm 2026. Trên quy mô cả nước, riêng Anex Việt Nam dự kiến đưa trên 200.000 lượt khách Nga và các nước đến Việt Nam trong chương trình bay từ tháng 4 - tháng 10/2026, với tần suất trung bình khoảng 241 chuyến bay/tháng.