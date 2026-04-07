中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Du lịch Đà Nẵng sắp chào đón lượng khách dồi dào từ các thị trường lớn

Thứ Ba, 15:03, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 16/4 tới đây, loạt chuyến bay thẳng theo hình thức thuê bao (charter) kết nối thị trường Nga, CIS và Belarus sẽ đưa đông đảo du khách quốc tế đến với Đà Nẵng.

Sau 3 tháng đầu năm 2026, thị trường Nga đã vươn lên xếp thứ 3 về lượng khách quốc tế đến Việt Nam với hơn 367.000 lượt, đạt mức 294,5% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo lượng khách từ thị trường Nga sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2026, một số điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Phan Thiết... coi đây là nguồn khách quốc tế vô cùng tiềm năng để tập trung khai thác.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, trong 2 tháng đầu năm nay, Nga nằm trong top 10 thị trường khách quốc tế của Đà Nẵng. Vào năm ngoái, lượng khách Nga đến thành phố đạt hơn 171.000 lượt, tăng gần gấp đôi so với năm 2024 và nằm trong top 15 thị trường quốc tế của Đà Nẵng.

Dự kiến vào ngày 16/4, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ đón chuyến bay từ Vladivostok (Nga), mang theo khoảng 220 hành khách. Đây là chuyến bay khởi động chương trình bay charter của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Anex Tour Vietnam) kết nối Đà Nẵng với 8 thành phố từ các thị trường Nga, các nước CIS, Belarus... và kéo dài đến cuối tháng 10/2026. Tính riêng chương trình bay mùa hè 2026 của Anex Việt Nam sẽ đưa khoảng 25.000 lượt khách quốc tế tới Đà Nẵng, với tần suất tối đa 36 chuyến bay mỗi tháng.

Ngành du lịch Đà Nẵng tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow, Nga vào tháng 3/2026. Ảnh: VOV-Moscow
Ngành du lịch Đà Nẵng tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow, Nga vào tháng 3/2026. Ảnh: VOV-Moscow

Vừa qua, Đà Nẵng đã tích cực quảng bá điểm đến và dịch vụ du lịch đến thị trường Nga và các nước CIS tại Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow vào tháng 3/2026. Đây là những thị trường khách quốc tế đầy tiềm năng, có thói quen lưu trú dài ngày (trung bình từ 6 - 9 đêm), thường lựa chọn các cơ sở lưu trú từ 3 sao - 5 sao tại Đà Nẵng. Không chỉ thúc đẩy tăng trưởng du lịch địa phương, các chương trình bay charter được kỳ vọng quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến du lịch biển hiện đại, an toàn và hấp dẫn.

Trong bối cảnh hàng không thế giới gặp nhiều biến động và tình trạng thiếu nhiên liệu, các hãng hàng không và một số công ty du lịch cho biết vẫn duy trì kế hoạch khai thác chuyến bay từ Nga đến Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... trong năm 2026.

Ngoài Đà Nẵng, Công ty Anex Việt Nam còn đưa khách quốc tế từ Liên bang Nga và các quốc gia thuộc khối CIS đến khu vực Nha Trang (Khánh Hòa), Phan Thiết (Lâm Đồng)... Trong đó, Khánh Hòa là khu vực trọng điểm, dự kiến thu hút khoảng 180.000 lượt khách quốc tế từ thị trường Nga và các nước CIS trong mùa hè năm 2026. Trên quy mô cả nước, riêng Anex Việt Nam dự kiến đưa trên 200.000 lượt khách Nga và các nước đến Việt Nam trong chương trình bay từ tháng 4 - tháng 10/2026, với tần suất trung bình khoảng 241 chuyến bay/tháng. 

Hải Nam/VOV.VN
Tag: Đà Nẵng khách quốc tế du khách thị trường khách Nga
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lượng khách Nga, Ấn Độ đến Việt Nam tăng mạnh sau 2 tháng đầu năm 2026
VOV.VN - Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 4,68 triệu lượt người, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc đang là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm, bên cạnh sự tăng trưởng đáng chú ý của lượng khách Nga, Ấn Độ, Philippines...

Việt Nam dẫn đầu các điểm đến về tăng trưởng du khách Nga trong năm 2025
VOV.VN - Số lượng chuyến đi nước ngoài của du khách Nga trong năm 2025 đã tăng 16% so với năm trước và đạt 20,1 triệu lượt, theo Hiệp hội Các nhà điều hành du lịch Nga (ATOR). Trong đó, Việt Nam là điểm đến nước ngoài ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất về lượng khách Nga trong năm 2025.

Khách quốc tế đến Việt Nam 2025: Sự phục hồi của thị trường Nga, Trung Quốc
VOV.VN - Theo Cục Thống kê, năm 2025 Việt Nam đã đón gần 21,17 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm trước. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch đạt được cột mốc ấn tượng này.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực