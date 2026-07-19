PPA Tour Asia đến Singapore với chặng đua 500 điểm hấp dẫn

Sau các chặng đấu sôi động tại Bắc Kinh và Tokyo, hệ thống PPA Tour Asia tiếp tục dừng chân tại Singapore với PPA Asia 500 - Leapmotor Singapore Open 2026. Đây cũng là lần đầu tiên Singapore đăng cai một chặng đấu thuộc hệ thống PPA Tour Asia, đánh dấu bước phát triển mới của giải đấu tại một trong những thị trường pickleball năng động nhất khu vực. Việc lựa chọn Singapore làm điểm đến tiếp theo cho thấy sức hút ngày càng lớn của môn thể thao này tại Đông Nam Á, đồng thời góp phần mở rộng hệ sinh thái thi đấu chuyên nghiệp của PPA Tour Asia.

Singapore Open mang đến cho các nhà vô địch nội dung đơn giải thưởng lên đến 2.000 USD, các cặp vô địch nội dung đôi giải thưởng lên đến 5.500 USD và quan trọng nhất là 500 điểm trên bảng xếp hạng PPA Rankings. Trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn tăng tốc, kết quả tại Singapore được kỳ vọng sẽ tạo nên những biến động đáng kể trên bảng xếp hạng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng hạt giống và cuộc đua giành các danh hiệu cuối mùa.

Giải đấu được tổ chức tại The Sports Arena - Singapore Expo, khu phức hợp pickleball lớn nhất Singapore, thường được ví như "ngôi nhà pickleball" của Đảo quốc Sư tử. Với hệ thống sân đấu hiện đại cùng cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế, địa điểm này được kỳ vọng mang đến những trận đấu chất lượng cao cho các vận động viên và người hâm mộ. Bên cạnh không khí sôi động trên sân đấu, Singapore còn hấp dẫn du khách với đường chân trời Marina Bay, các khu ẩm thực, mua sắm và giải trí đẳng cấp thế giới, tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho sự kiện.

PPA Asia 500 - Leapmotor Singapore Open 2026 tiếp tục quy tụ những tay vợt hàng đầu khu vực, trong đó pickleball Việt Nam góp mặt với nhiều gương mặt đang có thứ hạng cao trên hệ thống PPA Tour Asia. Nổi bật là Trương Vinh Hiển, hạt giống số 1 nội dung đơn nam và đang nằm trong nhóm những tay vợt có phong độ ấn tượng nhất mùa giải. Sau chức vô địch Panas Kuala Lumpur Open, HCV đôi nam tại Capital Securities Beijing Open cùng HCB MB Hanoi Cup, Trương Vinh Hiển tiếp tục được kỳ vọng sẽ cạnh tranh ngôi vô địch tại Singapore. Anh đăng ký tranh tài ở ba nội dung gồm đơn nam, đôi nam (đánh cặp cùng Kenta Miyoshi của Nhật Bản) và đôi nam nữ (đánh cặp cùng Sophia Huỳnh).

Ở nội dung nữ, Việt Nam tiếp tục có ba đại diện góp mặt là Hồ Thị Trúc Tâm, Sophia Phương Anh và Sophia Huỳnh. Trong đó, Hồ Thị Trúc Tâm được xếp hạt giống số 3 nội dung đơn nữ và sẽ thi đấu ở cả ba nội dung: đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Sophia Phương Anh tham dự các nội dung đơn nữ, đôi nữ (đánh cặp cùng Sophia Huỳnh) và đôi nam nữ, trong khi Sophia Huỳnh góp mặt ở nội dung đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ cùng Trương Vinh Hiển. Việc có tới bốn tay vợt góp mặt ở nhiều nội dung tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của pickleball Việt Nam trên đấu trường PPA Tour Asia.

Bên cạnh các đại diện Việt Nam, giải đấu còn quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu châu Á. Đáng chú ý nhất là Hong Kit Wong (Hong Kong, Trung Quốc) – hạt giống số 2 đơn nam, người đang hướng tới danh hiệu đơn nam thứ ba liên tiếp sau hai chức vô địch tại Capital Securities Beijing Open và Sansan Tokyo Open. Ở nội dung nữ, Yufei Long (Trung Quốc) được xếp hạt giống số 1, thi đấu cả ba nội dung và đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương của PPA Tour Asia 2026. Sự góp mặt của những tay vợt đang đạt phong độ cao hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn tại chặng đấu được xem là bước ngoặt trong cuộc đua tích lũy điểm số của mùa giải.

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trọn vẹn PPA Asia 500 - Leapmotor Singapore Open 2026 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play. Với chất lượng hình ảnh sắc nét cùng lịch phát sóng xuyên suốt giải đấu, FPT Play tiếp tục mang đến cho người hâm mộ trong nước cơ hội thưởng thức những màn so tài đỉnh cao của các tay vợt hàng đầu châu Á, đồng thời đồng hành cùng sự phát triển của pickleball tại khu vực trên ứng dụng FPT Play dành cho Smart TV, SmartMobile, PC/Laptop, FPT Play Box và tại website http://fptplay.vn từ ngày 23/7.