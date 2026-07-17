Xuất hiện đội pickleball mới với dàn sao hàng đầu Việt Nam

Team Jogarbola Pickleball ra mắt

Ngày 17/7, Công ty cổ phần Động Lực với thương hiệu Jogarbola, chính thức tổ chức sự kiện “Khơi Nguồn Vinh Quang”, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của thương hiệu đối với bộ môn pickleball tại Việt Nam.

Sự kiện không chỉ giới thiệu Team Jogarbola Pickleball và Performance Collection 2026, mà còn khẳng định cam kết đầu tư đồng bộ vào con người, sản phẩm và cộng đồng, hướng tới mục tiêu góp phần đưa pickleball Việt Nam phát triển chuyên nghiệp và từng bước vươn tầm quốc tế.

Toàn cảnh sự kiện

Với chủ đề “Khơi Nguồn Vinh Quang”, sự kiện không chỉ là màn ra mắt của đội ngũ vận động viên đại diện và bộ sưu tập mới mà còn truyền tải tinh thần về khởi đầu của những hành trình lớn. Jogarbola tin rằng mọi vinh quang đều được xây dựng từ sự chuẩn bị nghiêm túc, ý chí bền bỉ và khát vọng không ngừng vươn lên. Đó cũng là triết lý mà thương hiệu theo đuổi trong quá trình phát triển sản phẩm và đồng hành cùng các vận động viên.

Tay vợt Sophia Huỳnh Trần

Tay vợt Trương Vinh Hiển

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Team Jogarbola Pickleball, quy tụ những gương mặt tiêu biểu của pickleball Việt Nam gồm Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển, Sophia Phương Anh, Sophia Huỳnh Trần, Phạm Hồng Nam và Sóc Nâu.

Đây đều là những VĐV giàu thực lực của giới pickleball Việt Nam. Linh Giang từng vô địch đơn nam ở PPA Tour Malaysia, giải đấu khá danh giá trong khu vực. Minh Quân và Vinh Hiển cũng là hai cái tên quen mặt, đã đăng quang nhiều giải khác nhau. Còn Sophia Phương Anh, Sophia Huỳnh Trần cũng nổi tiếng bậc nhất trong giới nữ, đã chứng minh trình độ tại nhiều giải khác nhau.

Các tay vợt pickleball hàng đầu Việt Nam tham gia trận đấu biểu diễn

Sự đồng hành của các vận động viên không chỉ mang ý nghĩa đại diện hình ảnh thương hiệu mà còn thể hiện chiến lược phát triển dài hạn của Jogarbola trong việc đầu tư và phát triển tài năng Việt. Các vận động viên sẽ đồng hành cùng Jogarbola không chỉ trên các sân đấu mà còn trong các hoạt động phát triển cộng đồng, giao lưu người chơi, quảng bá hình ảnh thương hiệu và đặc biệt là tham gia trực tiếp vào quá trình thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện các dòng sản phẩm pickleball mới.