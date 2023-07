Quang Hải đá hỏng luân lưu, CLB Công an Hà Nội dừng bước ở Cúp Quốc gia

21:38

Dù phải làm khách trên sân của CLB Công an Hà Nội, Nam Định vẫn chơi đầy tự tin và có bàn mở tỷ số do công của Hendrio ở thời điểm họ chỉ còn 10 người trên sân.



Sau đó, Nam Định bị gỡ hòa khi Raphael ghi bàn cho CLB Công an Hà Nội nhưng trên loạt sút luân lưu, thủ môn Đức Dũng đã chơi xuất sắc với 3 lần cản phá chính xác để giúp đội bóng thành Nam thắng 3-2.



Ở loạt ''đấu súng'', Quang Hải đã đá hỏng trong khi Filip Nguyễn đã có 2 lần đẩy luân lưu nhưng CLB Công an Hà Nội cũng vẫn thất bại.