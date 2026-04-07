Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 7/4 rạng sáng mai 8/4, hai trận tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 8/4 (giờ Việt Nam). Cụ thể, Real Madrid sẽ tiếp đón Bayern Munich và Arsenal sẽ tới làm khách của Sporting.

Cặp đấu giữa Real Madrid và Bayern Munich được ví như chung kết sớm của Cúp C1 châu Âu mùa này. Hiện tại, Bayern Munich đang có phong độ rất cao với chuỗi 13 trận bất bại trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Real Madrid vừa sảy chân tại La Liga khi thua Mallorca 1-2.

Tuy nhiên, Real Madrid đã 4 lần liên tiếp loại Bayern Munich khỏi Cúp C1 châu Âu. Theo đó, Real Madrid đã loại Bayern Munich ở bán kết mùa 2023/2024, bán kết mùa 2017/2018, tứ kết mùa 2016/2017 và bán kết mùa 2013/2014. Trong chuỗi trận này, đại diện nước Đức đã nhận 6 thất bại và chỉ có 2 kết quả hòa trước đội bóng Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Arsenal được đánh giá nhỉnh hơn Sporting. Pháo thủ cũng là niềm hy vọng của Ngoại hạng Anh ở Cúp C1 châu Âu mùa này. Tuy nhiên, Arsenal vừa thua sốc Southampton 1-2 và bị loại khỏi tứ kết FA Cup. Ngoài ra, thầy trò HLV Mikel Arteta từng bị Sporting loại ở vòng 16 đội Europa League 2022/2023.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay rạng sáng mai: 02h00 ngày 8/4: Real Madrid – Bayern Munich 02h00 ngày 8/4: Sporting – Arsenal