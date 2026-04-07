中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 7/4

Thứ Ba, 07:00, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 7/4 rạng sáng mai 8/4, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những cặp đấu đầu tiên trong khuôn khổ tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 7/4 rạng sáng mai 8/4, hai trận tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 8/4 (giờ Việt Nam). Cụ thể, Real Madrid sẽ tiếp đón Bayern Munich và Arsenal sẽ tới làm khách của Sporting.

lich thi dau va truc tiep bong da hom nay 7 4 hinh anh 1
Cặp đấu giữa Real Madrid và Bayern Munich được ví như chung kết sớm của Cúp C1 châu Âu 2025/2026. (Ảnh: ESPN)

Cặp đấu giữa Real Madrid và Bayern Munich được ví như chung kết sớm của Cúp C1 châu Âu mùa này. Hiện tại, Bayern Munich đang có phong độ rất cao với chuỗi 13 trận bất bại trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Real Madrid vừa sảy chân tại La Liga khi thua Mallorca 1-2.

Tuy nhiên, Real Madrid đã 4 lần liên tiếp loại Bayern Munich khỏi Cúp C1 châu Âu. Theo đó, Real Madrid đã loại Bayern Munich ở bán kết mùa 2023/2024, bán kết mùa 2017/2018, tứ kết mùa 2016/2017 và bán kết mùa 2013/2014. Trong chuỗi trận này, đại diện nước Đức đã nhận 6 thất bại và chỉ có 2 kết quả hòa trước đội bóng Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Arsenal được đánh giá nhỉnh hơn Sporting. Pháo thủ cũng là niềm hy vọng của Ngoại hạng Anh ở Cúp C1 châu Âu mùa này. Tuy nhiên, Arsenal vừa thua sốc Southampton 1-2 và bị loại khỏi tứ kết FA Cup. Ngoài ra, thầy trò HLV Mikel Arteta từng bị Sporting loại ở vòng 16 đội Europa League 2022/2023.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay rạng sáng mai:

02h00 ngày 8/4: Real Madrid – Bayern Munich

02h00 ngày 8/4: Sporting – Arsenal

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu Real Madrid Bayern Munich Arsenal
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tiết lộ diễn biến kịch tính khi Zidane đạt thỏa thuận dẫn dắt ĐT Pháp

VOV.VN - Tờ AS tiết lộ, Zinedine Zidane vừa từ chối đề nghị hấp dẫn từ một CLB hàng đầu châu Âu cách đây vài tuần trước khi đạt thỏa thuận dẫn dắt ĐT Pháp sau World Cup 2026.

VOV.VN - Tờ AS tiết lộ, Zinedine Zidane vừa từ chối đề nghị hấp dẫn từ một CLB hàng đầu châu Âu cách đây vài tuần trước khi đạt thỏa thuận dẫn dắt ĐT Pháp sau World Cup 2026.

Man City chia tay công thần theo dạng chuyển nhượng tự do

VOV.VN - Man City sẽ chia tay Bernardo Silva khi hợp đồng giữa đôi bên hết hạn sau mùa giải 2025/2026 và tiền vệ này sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

VOV.VN - Man City sẽ chia tay Bernardo Silva khi hợp đồng giữa đôi bên hết hạn sau mùa giải 2025/2026 và tiền vệ này sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Xác định 2 cặp đấu bán kết FA Cup 2025/2026

VOV.VN - Theo kết quả bốc thăm vòng bán kết FA Cup 2025/2026, Chelsea sẽ gặp Leeds còn Man City so tài với Southampton.

VOV.VN - Theo kết quả bốc thăm vòng bán kết FA Cup 2025/2026, Chelsea sẽ gặp Leeds còn Man City so tài với Southampton.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá