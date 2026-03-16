Sau vòng 16 V-League 2025/2026: Song mã đua vô địch

Thứ Hai, 10:00, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau vòng 16 V-League 2025/2026, CAHN và Thể Công Viettel đang tạo nên cuộc đua song mã tới ngôi vô địch.

Vòng đấu 16 V-League 2025/2026 chứng kiến sự bùng nổ của các đội chủ nhà. Ngoại trừ trường hợp của Ninh Bình và Đà Nẵng thì các đội chủ nhà còn lại đều giành chiến thắng.

Đà Nẵng trong trận cầu 6 điểm với HAGL trên sân Chi Lăng đã cống hiến cho khán giả trận đấu hấp dẫn, kịch tính tới giây phút cuối cùng. Đội bóng sông Hàn có bàn mở tỉ số trước do công của Đình Duy.

Tuy nhiên, sau đó Jairo và Gia Bảo cùng nhau lập công để giúp HAGL dẫn ngược với tỉ số 2-1. Trung vệ Jairo là người phản lưới nhà ở phút 73, nhưng sau đó lại ghi bàn ở phút 85 để sửa sai, qua đó giúp HAGL dẫn 3-2.

HAGL và Đà Nẵng tạo nên trận cầu có nhiều bàn thắng nhất vòng 16 (Ảnh: VPF).

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao ở những phút bù giờ. Trong tình huống bóng tấn công cuối cùng của Đà Nẵng, Vũ Văn Sơn tung cú sút xa từ cự ly hơn 30m đánh bại thủ môn Trung Kiên giúp đội chủ nhà gỡ hòa 3-3 và có 1 điểm quý giá.

Ngoài chất lượng chuyên môn tốt thì trận đấu giữa Đà Nẵng với HAGL mang lại cảm xúc bùng nổ cho người hâm mộ. Đây là một trong những trận đấu giàu cảm xúc và kịch tính nhất từ đầu mùa giải 2025/2026.

Trong khi đó, Ninh Bình dù có lợi thế sân nhà khi tiếp đón CAHN, nhưng đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành đã không thể tạo nên bất ngờ. Sai lầm tai hại của hàng thủ khiến Ninh Bình thủng lưới ngay ở phút thứ 2.

Sau khi bị dẫn bàn, Ninh Bình thi đấu rất quyết tâm để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng khi hàng công chưa làm nên chuyện thì hàng thủ của đội chủ nhà lại hớ hênh trong khâu kèm người để Lê Phạm Thành Long ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 63.

CAHN thắng Ninh Bình cả hai trận đối đầu ở mùa giải năm nay.

Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, Ninh Bình dốc toàn lực để tấn công. Những nỗ lực của đội chủ nhà giúp họ có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 87 do công của Gia Hưng. Đây là tất cả những gì đội chủ nhà làm được ở trận đấu này.

Gục ngã trước CAHN, Ninh Bình kéo dài chuỗi trận không thắng liên tiếp lên con số 5, họ là đội chủ nhà duy nhất thua ở vòng 16 V-League 2025/2026. Không những vậy, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành còn bị chính đối thủ bỏ xa 10 điểm trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Nếu như Ninh Bình gục ngã và hụt hơi trong cuộc đua vô địch thì hai đại diện của Thủ đô là Hà Nội FC và Thể Công Viettel đã có những chiến thắng quan trọng. Hà Nội FC dù gặp nhiều khó khăn trước SLNA, nhưng nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân, đội chủ sân Hàng Đẫy có chiến thắng 3-0 để xây chắc vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Hà Nội FC thắng đậm SLNA (Ảnh: Hoài Thương).

Trong khi đó, Thể Công Viettel cũng gặp vô vàn khó khăn khi tiếp đón Hải Phòng, nhưng nhờ sự tỏa sáng của Lucao, đội bóng áo lính đã thắng đối thủ với tỉ số 1-0. Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Popov có 34 điểm, kém 4 điểm so với đội đầu bảng CAHN. Sau 16 vòng đấu, Thể Công Viettel cùng với CAHN tạo nên cuộc đua song mã tới ngôi vô địch.

Lucao tỏa sáng giúp Thể Công Viettel thắng Hải Phòng (Ảnh: Hoài Thương).

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, cuộc chiến trụ hạng cũng đang diễn ra căng thẳng, kịch tính. Thanh Hóa hiện có 13 điểm, đứng hạng 12, hơn Đà Nẵng 1 điểm và đội cuối bảng PVF CAND 2 điểm.

Kết quả vòng 16.
Bảng xếp hạng sau vòng 16.
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Trí Minh/VOV.VN
