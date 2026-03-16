Tiền vệ Việt kiều Australia gây “sốt” tại V-League 2025/2026

Tiền vệ Việt kiều Australia - Khoa Ngô đang trở thành hiện tượng thú vị tại V-League 2025/2026 khi liên tiếp để lại dấu ấn trong màu áo CLB Công an TP.HCM.

Ngay ở trận ra mắt gặp PVF-CAND tại vòng 12, Khoa Ngô lập tức khẳng định giá trị với 1 bàn thắng. Màn trình diễn nổi bật của tiền vệ sinh năm 2006 góp công lớn giúp Công an TP.HCM giành chiến thắng 2-1 đầy quan trọng.

Khoa Ngô liên tục tỏa sáng trong màu áo CLB Công an TP.HCM. (Ảnh: VPF)

Phong độ ấn tượng của Khoa Ngô tiếp tục được duy trì ở cuộc đối đầu với HAGL tại vòng 15, khi tiền vệ trẻ này ghi bàn thắng duy nhất giúp Công an TP.HCM giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Đến vòng 16 diễn ra tối 15/3, Khoa Ngô thêm một lần nữa sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Công an TP.HCM đánh bại PVF-CAND.

Sau 5 lần ra sân tại V-League 2025/2026, Khoa Ngô đã đóng góp 3 bàn thắng cho đội chủ sân Thống Nhất. Đáng chú ý, mỗi lần tiền vệ trẻ này lập công thì Công an TP.HCM đều giành trọn 3 điểm.

Hai chiến thắng liên tiếp gần đây cũng giúp CLB Công an TP.HCM thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu bảng. Hiện tại, đội chủ sân Thống Nhất chỉ còn kém đội đứng thứ 3 là Ninh Bình FC đúng 2 điểm.

Khoa Ngô tên đầy đủ là Ngô Đăng Khoa, sinh năm 2006 tại Perth (Australia) và trưởng thành từ lò đào tạo của Perth Glory. Trước khi trở về Việt Nam đầu năm 2026, anh từng thi đấu tại A-League và là cầu thủ gốc Việt đầu tiên ghi bàn tại giải đấu này.

