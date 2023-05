SEA Games 32 ngày 16/5: Thể thao Việt Nam nhất toàn đoàn chung cuộc

00:31

Danh sách HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 16/5:

Cử tạ: Nguyễn Quốc Toàn (hạng 89kg nam), Trần Đình Thắng (hạng trên 89kg nam)

Dancesport: Trần Huỳnh Như (B-Girls)

Vật: Ngô Văn Lâm (vật tự do hạng 92kg nam), Nguyễn Xuân Định (vật tự do hạng 65kg nam), Ngô Thế Sao (vật tự do hạng 70kg nam), Cấn Tất Dự (vật tự do hạng 74kg nam)

Đấu kiếm: Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Quang (đồng đội nam kiếm liễu)

Judo: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Huỳnh Tường Vi, Dương Thanh Thanh, Nguyễn Hải Bá, Lê Anh Tài, Nguyễn Châu Hoàng Lân (đồng đội nam nữ)

Kickboxing: Nguyễn Xuân Phương (full contact dưới 60kg nam), Nguyễn Hoàng (K1 hạng 67kg nam)

Đua thuyền truyền thống: Đội đua thuyền 12 Crews (U24) nam nữ Việt Nam (800m)