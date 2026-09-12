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Đại diện V-League hết cơ hội đối đầu sao MU tại Hà Nội

Thứ Bảy, 12:30, 12/09/2026
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VOV.VN - Đại diện V-League, CLB Thể Công Viettel, hết cơ hội đối đầu sao MU - Juan Mata khi ngôi sao người Tây Ban Nha đã quyết định không tiếp tục gắn bó với đội bóng Melbourne Victory trên tư cách cầu thủ.

Theo lịch thi đấu Cúp C2 châu Á, CLB Thể Công Viettel sẽ có trận đấu với Melbourne Victory (Australia) vào ngày 16/9 trên sân Hàng Đẫy. Đây là trận đấu được người hâm mộ Việt Nam chú ý khi trong đội hình Melbourne Victory trước mùa giải có sự hiện diện của ngôi sao Juan Mata, cựu danh thủ MU. 

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Juan Mata đã quyết định không tiếp tục gắn bó với đội bóng Melbourne Victory trên tư cách cầu thủ. (Ảnh: Melbourne Victory). 

Tuy nhiên, viễn cảnh Thể Công Viettel chạm trán cựu cầu thủ MU và ĐT Tây Ban Nha ngay tại Hà Nội đã không xảy ra. Trong những diễn biến mới nhất, Juan Mata quyết định kết thúc sự nghiệp thi đấu tại Melbourne Victory để hy vọng có thể trở lại thi đấu ở châu Âu. 

Ở tuổi 38, Mata chia tay Melbourne Victory sau khi tạo dấu ấn đậm nét ở A-League Men mùa 2025/2026. Cựu tiền vệ Chelsea và MU được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, đồng thời giành Victory Medal 2026 nhờ những màn trình diễn nổi bật giúp đội bóng giành quyền góp mặt ở vòng play-off lần thứ 15 trong lịch sử. Mata cũng có tên trong Đội hình tiêu biểu mùa giải do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Australia (PFA) bình chọn

Đầu năm nay, Mata đưa ra quyết định trở thành cổ đông của Melbourne Victory. Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu tại CLB, anh sẽ tập trung vào vai trò trong nhóm chủ sở hữu, đồng thời đảm nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban Bóng đá mới được thành lập của đội bóng Australia. 

Dù không còn Mata, Melbourne Victory vẫn sẽ là đối thủ khó chịu với Thể Công Viettel trong trận đấu mở màn  Cúp C2 châu Á 2026/2027 vào 19h15 ngày 16/9 tới. 

PV/VOV.VN
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