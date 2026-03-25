"Sức nóng" bùng nổ trước trận ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia

Không khí trước màn so tài giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đang nóng lên từng giờ khi người hâm mộ đổ dồn sự quan tâm. Theo VFF, ngay sau khi mở bán, vé mệnh giá 300.000 đồng đã nhanh chóng “cháy hàng”.

Hiện tại, hai mệnh giá còn lại là 200.000 đồng và 400.000 đồng vẫn đang được phân phối trong thời gian ngắn ngủi trước khi đóng hệ thống. Ban tổ chức kỳ vọng khán giả sẽ nhanh chóng lấp đầy Sân vận động Hàng Đẫy để tiếp lửa cho thầy trò Kim Sang Sik.

Trước đó, vào ngày 20/3, ban tổ chức đã chính thức công bố ba mức giá vé gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Người hâm mộ có thể dễ dàng đặt mua thông qua ứng dụng OneU.

Thời gian mở bán vé trực tuyến sẽ kết thúc vào lúc 23h59 ngày 25/03/2026 hoặc sớm hơn nếu toàn bộ vé được bán hết. Ban tổ chức cũng cho biết có thể điều chỉnh kế hoạch phát hành nhằm đảm bảo an ninh và an toàn tùy theo tình hình thực tế.

Trước thềm trận đấu diễn ra trên SVĐ Thiên Trường, AFC đã xử thua ĐT Malaysia ở hai trận đầu vòng loại Asian Cup 2027 do sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép. Điều này khiến cục diện bảng đấu sớm ngã ngũ trước khi hai đội tái đấu.

Với lợi thế tuyệt đối, ĐT Việt Nam đã chắc chắn giành ngôi nhất bảng và đoạt vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2027. Vì vậy, cuộc chạm trán với ĐT Malaysia lúc 19h00 ngày 31/3 tới chủ yếu mang ý nghĩa thủ tục nhưng vẫn hứa hẹn giàu cảm xúc.