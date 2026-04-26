Tân binh ĐT Việt Nam liên tiếp ghi điểm với HLV Kim Sang Sik

Chủ Nhật, 09:07, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường gây ấn tượng khi có 3 bàn thắng cho CLB TP.HCM trong 2 vòng đấu liên tiếp ở V-League 2025/2026.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường là nhân tố mới được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐT Việt Nam ở đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 3/2026. Chân sút này cũng được trao cơ hội ra sân trong trận thắng ĐT Malaysia 3-1 hôm 31/3, nhưng chưa thể bén duyên ghi bàn khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

Trở lại thi đấu ở cấp độ CLB, Nguyễn Trần Việt Cường đang thể hiện phong độ ấn tượng tại V-League 2025/2026. Tiền đạo này đã lập cú đúp vào lưới Hà Nội FC ở vòng 19 và tiếp tục ghi bàn trước Nam Định ở vòng 20.

tan binh Dt viet nam lien tiep ghi diem voi hlv kim sang sik hinh anh 1
Nguyễn Trần Việt Cường liên tiếp ghi 3 bàn thắng trong 2 vòng đấu gần nhất ở V-League

Với 3 bàn thắng trong 2 trận liên tiếp, Nguyễn Trần Việt Cường có sự bứt phá trên bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2025/2026. Chân sút thuộc biên chế CLB TP.HCM hiện đang có 6 pha lập công, ngang với Nguyễn Hoàng Đức.

Trong số các thành viên ĐT Việt Nam, chỉ có Đỗ Hoàng Hên là đang sở hữu nhiều bàn thắng tại V-League 2025/2026 hơn Nguyễn Trần Việt Cường. Cụ thể, Đỗ Hoàng Hên đang có 9 pha lập công cho Hà Nội FC và đứng thứ 3 trong cuộc đua Vua phá lưới.

Dù liên tiếp ghi bàn nhưng Nguyễn Trần Việt Cường lại không được hưởng niềm vui trọn vẹn trong 2 vòng đấu gần đây khi CLB TP.HCM lần lượt thua Hà Nội FC 2-4 và hòa Nam Định 1-1. Hiện tại, CLB TP.HCM đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League với 20 điểm.

Hoàng Long/VOV.VN
