Tân binh ĐT Việt Nam liên tiếp ghi điểm với HLV Kim Sang Sik

Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường là nhân tố mới được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐT Việt Nam ở đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 3/2026. Chân sút này cũng được trao cơ hội ra sân trong trận thắng ĐT Malaysia 3-1 hôm 31/3, nhưng chưa thể bén duyên ghi bàn khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

Trở lại thi đấu ở cấp độ CLB, Nguyễn Trần Việt Cường đang thể hiện phong độ ấn tượng tại V-League 2025/2026. Tiền đạo này đã lập cú đúp vào lưới Hà Nội FC ở vòng 19 và tiếp tục ghi bàn trước Nam Định ở vòng 20.

Nguyễn Trần Việt Cường liên tiếp ghi 3 bàn thắng trong 2 vòng đấu gần nhất ở V-League

Với 3 bàn thắng trong 2 trận liên tiếp, Nguyễn Trần Việt Cường có sự bứt phá trên bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2025/2026. Chân sút thuộc biên chế CLB TP.HCM hiện đang có 6 pha lập công, ngang với Nguyễn Hoàng Đức.

Trong số các thành viên ĐT Việt Nam, chỉ có Đỗ Hoàng Hên là đang sở hữu nhiều bàn thắng tại V-League 2025/2026 hơn Nguyễn Trần Việt Cường. Cụ thể, Đỗ Hoàng Hên đang có 9 pha lập công cho Hà Nội FC và đứng thứ 3 trong cuộc đua Vua phá lưới.

Dù liên tiếp ghi bàn nhưng Nguyễn Trần Việt Cường lại không được hưởng niềm vui trọn vẹn trong 2 vòng đấu gần đây khi CLB TP.HCM lần lượt thua Hà Nội FC 2-4 và hòa Nam Định 1-1. Hiện tại, CLB TP.HCM đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League với 20 điểm.