Thắng 3 sao trước Viettel FC, Công an Hà Nội chạm 1 tay vào ngôi vương V-League 2023

15:11

Thông tin bên lề:

- Đến thời điểm này, Viettel FC vẫn còn nhiều cơ hội trong cuộc đua vô địch, khi họ chỉ kém đội nhất bảng CLB Công an Hà Nội 2 điểm (32 so với 34). Do đó, nếu giành trọn 3 điểm ở cuộc đối đầu trực tiếp này, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh sẽ vượt mặt chính CLB Công an Hà Nội để có thể quyết định cuộc chơi của mình ở trận đấu cuối cùng gặp Hà Nội FC.

- Nếu như Viettel FC có hàng thủ vững chãi nhất giải thì sau 18 vòng đấu đã qua, Công an Hà Nội là CLB sở hữu hàng công lợi hại số 1 V-League 2023. Tính đến hiện tại, đội bóng ngành công an đã ghi tới 35 bàn thắng, trung bình gần 2 bàn/trận. Cần nói thêm, ngoài Công an Hà Nội, tất cả 13 CLB khác của V-League đều chưa chạm mốc 30 pha lập công.

- Nếu Công an Hà Nội thắng Viettel FC cùng với việc Hà Nội FC không có được 3 điểm trước Thanh Hóa, đội bóng ngành công an sẽ đăng quang ngôi vô địch V-League sớm trước 1 vòng đấu.

- Trong trường hợp CLB Công an Hà Nội vô địch V-League 2023, đội bóng này sẽ trở thành CLB thứ 2 trong lịch sử đăng quang ngay vừa mới thăng hạng. Đội bóng đầu tiên và duy nhất cho đến nay làm được điều này là HAGL cách đây 20 năm về trước. Khi đó, ngay khi thăng hạng V-League 2003, “bầu” Đức đã "chiêu binh, mãi mã" để tạo nên một HAGL hùng mạnh. Đội bóng phố Núi từ chỗ tân binh đã lập tức vô địch V-League. 1 năm sau, CLB này tiếp tục bảo vệ ngôi vương của mình.