Thể Công Viettel mất “máy quét” ở vòng 9 V-League 2023/2024

Vòng 9 V-League 2023/2024: Tâm điểm ở Lạch Tray và Thanh Hóa

VOV.VN - Ở vòng 9 V-League 2023/2024, các cổ động viên sẽ được chứng kiến những trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Hai trong số đó là màn so tài của Thanh Hóa vs Hà Nội FC và Hải Phòng vs Nam Định.