Vòng 9 V-League 2023/2024: Tâm điểm ở Lạch Tray và Thanh Hóa

V-League 2023/2024 sẽ trở lại vào cuối tuần này sau gần 2 tháng tạm nghỉ nhường chỗ cho ĐT Việt Nam tập luyện, thi đấu ở Asian Cup 2023. Trận đấu sớm nhất vòng 9 V-League 2023/2024 là cuộc so tài của Bình Dương vs Quảng Nam vào lúc 18h ngày 17/2.

Bình Dương là đội bóng chơi rất xuất sắc ở mùa giải năm nay và đang đua tranh chức vô địch. HLV Lê Huỳnh Đức được bầu là HLV xuất sắc nhất tháng 12/2023 nên đây là trận đấu mà đội chủ sân Gò Đậu chắc chắn muốn giành 3 điểm. Vì vậy, Quảng Nam được dự đoán sẽ có trận đấu khó khăn.

Vòng 9 V-League 2023/2024 có nhiều trận đấu hấp dẫn.

Trận đấu giữa Thể Công Viettel với Khánh Hòa vào lúc 19h15 ngày 17/2 là trận cầu mà các cổ động viên của đội bóng áo lính sẽ chứng kiến tân HLV Đức Thắng trổ tài. Việc gặp Khánh Hòa trên sân nhà là cơ hội vàng để cựu thuyền trưởng của Bình Định giành trọn 3 điểm.

Trong khi đó, trên sân Lạch Tray, Hải Phòng sẽ tiếp đón Nam Định. Hai năm trở lại đây, Nam Định đã nâng cấp đội hình mà hướng tới mục tiêu là đua vô địch nên dù Hải Phòng có lợi thế sân nhà tại vòng 9, nhưng nếu không có đấu pháp hợp lý, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm hoàn toàn có thể bại trận.

Trận cầu tâm điểm khác của vòng 9 là màn so tài của Thanh Hóa với Hà Nội FC trên sân Thanh Hóa. Những năm trở lại đây, Hà Nội FC luôn gặp khó khi hành quân đến sân Thanh Hóa. Hiện tại, Hà Nội FC đang có phong độ không cao và vừa bổ nhiệm HLV mới nên đây được dự đoán là chuyến đi lành ít dữ nhiều đối với đội bóng Thủ đô.

Những trận đấu còn lại của vòng 9 V-League 2023/2024 là các cuộc so tài của Hà Tĩnh vs HAGL, SLNA vs Bình Định và CAHN vs TP.HCM. Ba trận đấu áp dụng VAR ở vòng 9 là trận Hải Phòng vs Nam Định, Thanh Hóa vs Hà Nội FC và CAHN vs TP.HCM.