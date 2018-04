1.200 golfer tham dự giải FLC AMD Golf Tournament 2018

Đây giải golf thường niên lần thứ 3 do Công ty CP Khoáng sản FLC AMD và Công ty cổ phần Đầu tư Du thuyền và Sân golf FLC Biscom tổ chức. Giải đấu được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 25 - 27/3, là giải golf lớn nhất dịp đầu hè 2018 với sự tham dự của gần 1.200 golf thủ, được chia thành 6 buổi thi đấu chính thức.

Đặc biệt, số lượng xe ô tô hạng sang tại các hố Hole In One là không giới hạn, BTC FLC AMD Golf Tournament 2018 đang rất kì vọng sẽ có thật nhiều HIO trong 3 ngày thi đấu. Đó sẽ không chỉ phần thưởng xứng đáng cho các golfer mà còn là sự may mắn cho sân FLC Sam Son Golf Links, nơi vốn đã khá lâu không chứng kiến một HIO nào trong các giải đấu chính thức.

BTC FLC AMD Golf Tournament 2018 đang rất kì vọng sẽ có thật nhiều HIO trong 3 ngày thi đấu với việc không giới hạn phần thưởng là các xe hơi hạng sang.

FLC AMD Golf Tournament 2018 đánh dấu bước phát triển mới trong hệ thống các giải golf thường niên do Tập đoàn FLC tổ chức với quy mô vượt trội cả về số lượng người tham dự lẫn cơ cấu giải thưởng.

Cơ cấu giải thưởng của giải FLC AMD Golf Tournament 2018 không hề thua kém những giải lớn nhất của FLC Group từ đầu năm 2018 như FLC Golf Championship 2018 hay FLC Faros Golf Tournament 2018 với 100 xe sang dành cho các giải HIO, trong đó, cơ cấu cho mỗi hố par 3 sẽ là 4 xe sang và không giới hạn lượt người trúng.

Với cơ cấu HIO khủng như vậy, nhiều golfer đang bày tỏ sự háo hức để “săn” những phần thưởng trị giá hàng tỷ đồng cho hạng mục giải thưởng này. Một trong những lí do khiến các golfer háo hức đến như vậy là bởi khoảng nửa năm trở lại đây, từ giải FLC Golf Championship 2018, chưa có gôn thủ nào nhận được HIO dù trong nhiều giải đấu, BTC đã để khoảng cách cắm cờ rất gần, thậm chí là trên dưới 130 yard.

Bên cạnh xe ô tô hạng sang, FLC AMD Golf Tournament 2018 còn có các phần thưởng giá trị khác cũng rất hấp dẫn các golfer như thẻ hội viên và gói nghỉ dưỡng tại hệ thống quần thể nghỉ dưỡng của FLC, tổng giá trị giải thưởng cả hiện vật và hiện kim lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Giải FLC AMD Golf Tournament 2018 với sự tham gia tranh tài của 1.200 golfer chính thức khai mạc.

Ngoài các giải Vô địch, Nhất, Nhì, Ba..., FLC AMD Golf Tournament 2018 còn dành nhiều giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle, Albatross,.. với nhiều phần quà có giá trị.

FLC AMD Golf Tournament 2018 được chú ý nhờ địa điểm tổ chức – FLC Sam Son Golf Links – một tuyệt tác sân golf dạng links do bộ đôi nhà thiết kế sân golf nổi tiếng Brian Curley và Lee Schmidt lên ý tưởng, với cách bố trí các hố golf dạng links độc đáo. Sân golf đầu tiên của Tập đoàn FLC cũng nổi tiếng với những thách thức không nhỏ mang đến cho các golfer, thậm chí là golfer chuyên nghiệp.

Đây cũng là nơi từng tổ chức nhiều giải đấu lớn như FLC Golf Championship 2018, FLC Vietnam Masters – Giải golf chuyên nghiệp đầu tiên thuộc hệ thống golf chuyên nghiệp VPGA Tour, FLC Ladies Cup 2018 – Giải golf nữ đầu tiên của Tập đoàn FLC.../.