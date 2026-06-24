English
/ THẾ GIỚI THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

30 đoàn thể thao học sinh tranh tài tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc

Thứ Tư, 08:00, 24/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 chính thức khai mạc tại Lâm Đồng, quy tụ 30 đoàn đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Là mùa giải đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính, sự kiện ghi dấu bước phát triển mới về quy mô, tổ chức, góp phần lan tỏa vai trò của thể thao học đường.

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã chính thức khai mạc tại tỉnh Lâm Đồng, với sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cùng đơn vị đồng hành Nhãn hàng Nestlé MILO. Sự kiện quy tụ 30 đoàn đại diện cho các tỉnh thành trên khắp cả nước tham dự, đánh dấu bước khởi tranh của sân chơi thể thao học đường quy mô toàn quốc trong năm 2026.

Sân chơi quy mô toàn quốc, tạo cơ hội chia sẻ niềm đam mê thể thao

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. Đồng thời cũng tạo dựng những sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em học sinh nuôi dưỡng tinh thần thể thao, ý chí vượt qua thử thách và phát triển bản lĩnh ngay từ ghế nhà trường.

30 doan the thao hoc sinh tranh tai tai giai the thao hoc sinh pho thong toan quoc hinh anh 1
Lễ khai mạc Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 tại Lâm Đồng

Một trong những điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc bổ sung thêm hai môn thi đấu mới gồm bóng bàn và võ cổ truyền vào chương trình tranh tài chính thức. Sự thay đổi này giúp đa dạng hóa nội dung thi đấu, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều học sinh có sở trường ở các bộ môn khác nhau. Theo đó, các vận động viên học sinh sẽ tham gia tranh tài ở 5 bộ môn bao gồm bơi, điền kinh, cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền.

Để đảm bảo tính công bằng cũng như khuyến khích phong trào, ban tổ chức cũng phân chia các phân môn theo hệ thống thi đấu rất khoa học. Cụ thể, môn bơi và điền kinh sẽ tiến hành tranh tài ở cả hệ nâng cao lẫn hệ phong trào nhằm phát hiện các tài năng chuyên sâu. Trong khi đó, các môn cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền sẽ thi đấu tập trung ở hệ phong trào, tạo không gian thoải mái cho học sinh cọ xát, thể hiện sở trường và khám phá giới hạn của bản thân.

30 doan the thao hoc sinh tranh tai tai giai the thao hoc sinh pho thong toan quoc hinh anh 2
30 đoàn thể thao học sinh trên cả nước quy tụ tại buổi lễ khai mạc

Để chào đón 30 đoàn thể thao học sinh trên cả nước, ngày khai mạc giải đấu 23/6 diễn ra với một chuỗi hoạt động phong phú kéo dài từ sáng đến tối. Sau lễ khai mạc trang trọng vào buổi sáng, các em học sinh còn được tham gia vào các hoạt động tham quan thực tế và giao lưu thể thao tại các trường học có cơ sở vật chất khang trang trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đây là cơ hội tuyệt vời để các em tìm hiểu về văn hóa, con người xứ sở sương mù và thắt chặt tình đoàn kết bè bạn.

30 doan the thao hoc sinh tranh tai tai giai the thao hoc sinh pho thong toan quoc hinh anh 3
30 doan the thao hoc sinh tranh tai tai giai the thao hoc sinh pho thong toan quoc hinh anh 4
Một số hình ảnh tại đêm hội Gala chào mừng Giải Thể thao học sinh Phổ thông toàn quốc

Đặc biệt, chương trình Gala buổi tối với các hoạt động văn nghệ, kết nối giữa các đoàn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn rực rỡ nhất trong ngày khai mạc. Không gian giao lưu văn hóa mở này không chỉ giúp giảm bớt áp lực thi đấu căng thẳng mà còn tăng cường sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ đến từ nhiều vùng miền địa lý khác nhau.

Cam kết đồng hành phát triển thể thao học đường Việt Nam

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cùng sự đồng hành của nhãn hàng Nestlé MILO. Là nhãn hàng nhiều năm đồng hành cùng các hoạt động thể thao học đường, Nestlé MILO tiếp tục khẳng định cam kết trong việc tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện thông qua thể thao.

30 doan the thao hoc sinh tranh tai tai giai the thao hoc sinh pho thong toan quoc hinh anh 5
Đại diện nhãn hàng Nestlé MILO và đại diện Bộ Giáo dục và Đào tại buổi lễ khai mạc Giải đấu

Chia sẻ về ý nghĩa của giải đấu, bà Lê Bùi Thị Mai Uyên - Giám đốc ngành hàng MILO & Sữa, đại diện nhãn hàng đồng hành cho biết: “Thông qua việc đồng hành cùng Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026, Nestlé MILO mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao học đường, tiếp sức cho các em học sinh xây dựng lối sống năng động, lành mạnh và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây cũng là một phần trong cam kết lâu dài của Nestlé MILO nhằm góp phần nâng tầm thể thao học đường tại Việt Nam, đồng hành cùng nhà trường, gia đình và cộng đồng trong hành trình nuôi dưỡng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và sẵn sàng vượt qua thử thách”.

Không chỉ là nơi tôn vinh thành tích, Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 một lần nữa khẳng định thông điệp truyền cảm hứng, rằng mọi học sinh, dù đến từ bất kỳ đâu, đều có quyền và cơ hội bình đẳng để theo đuổi, phát triển đam mê thể thao của riêng mình.

CTV Giang Trần/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nestlé Việt Nam lan tỏa thông điệp Tết 2026: Khi Tết là những khoảnh khắc sum vầy
Nestlé Việt Nam lan tỏa thông điệp Tết 2026: Khi Tết là những khoảnh khắc sum vầy

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng thực hiện, chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Cầu gì hơn phút giây này bên nhau” do Nestlé Việt Nam triển khai ghi nhận hưởng ứng của hơn 350.000 người, lan tỏa thông điệp trân quý từng khoảnh khắc sum vầy - điều giản đơn nhưng ngày càng trở nên quý giá giữa nhịp sống hiện đại.

Nestlé Việt Nam lan tỏa thông điệp Tết 2026: Khi Tết là những khoảnh khắc sum vầy

Nestlé Việt Nam lan tỏa thông điệp Tết 2026: Khi Tết là những khoảnh khắc sum vầy

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng thực hiện, chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Cầu gì hơn phút giây này bên nhau” do Nestlé Việt Nam triển khai ghi nhận hưởng ứng của hơn 350.000 người, lan tỏa thông điệp trân quý từng khoảnh khắc sum vầy - điều giản đơn nhưng ngày càng trở nên quý giá giữa nhịp sống hiện đại.

Nestlé Milo tiếp tục đồng hành cùng giải bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc 2026
Nestlé Milo tiếp tục đồng hành cùng giải bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc 2026

VOV.VN - Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO chính thức tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026.

Nestlé Milo tiếp tục đồng hành cùng giải bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc 2026

Nestlé Milo tiếp tục đồng hành cùng giải bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc 2026

VOV.VN - Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO chính thức tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026.

Sữa uống cùng những thứ này, bổ dưỡng hơn gấp bội không phải ai cũng biết
Sữa uống cùng những thứ này, bổ dưỡng hơn gấp bội không phải ai cũng biết

VOV.VN - Sữa là nguồn dinh dưỡng "vàng" nhưng khi được kết hợp khéo léo với các loại thực phẩm khác, giá trị lợi ích của nó có thể tăng lên gấp bội. Dưới đây là danh sách những thực phẩm kết hợp với sữa tốt nhất cho sức khỏe mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Sữa uống cùng những thứ này, bổ dưỡng hơn gấp bội không phải ai cũng biết

Sữa uống cùng những thứ này, bổ dưỡng hơn gấp bội không phải ai cũng biết

VOV.VN - Sữa là nguồn dinh dưỡng "vàng" nhưng khi được kết hợp khéo léo với các loại thực phẩm khác, giá trị lợi ích của nó có thể tăng lên gấp bội. Dưới đây là danh sách những thực phẩm kết hợp với sữa tốt nhất cho sức khỏe mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống sữa tươi mỗi ngày?
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống sữa tươi mỗi ngày?

VOV.VN - Sữa tươi từ lâu đã được xem là "thực phẩm vàng" nhờ bảng thành phần dinh dưỡng cân bằng bao gồm protein, canxi, vitamin và khoáng chất. Việc duy trì thói quen uống sữa tươi hàng ngày mang lại nhiều thay đổi tích cực cho cơ thể, nhưng cũng cần lưu ý về liều lượng để đạt hiệu quả tốt nhất.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống sữa tươi mỗi ngày?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống sữa tươi mỗi ngày?

VOV.VN - Sữa tươi từ lâu đã được xem là "thực phẩm vàng" nhờ bảng thành phần dinh dưỡng cân bằng bao gồm protein, canxi, vitamin và khoáng chất. Việc duy trì thói quen uống sữa tươi hàng ngày mang lại nhiều thay đổi tích cực cho cơ thể, nhưng cũng cần lưu ý về liều lượng để đạt hiệu quả tốt nhất.

Hậu trường
Sân khấu - Điện ảnh
Làm đẹp - giảm cân
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế