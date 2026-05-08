Sữa uống cùng những thứ này, bổ dưỡng hơn gấp bội không phải ai cũng biết

Thứ Sáu, 14:00, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sữa là nguồn dinh dưỡng "vàng" nhưng khi được kết hợp khéo léo với các loại thực phẩm khác, giá trị lợi ích của nó có thể tăng lên gấp bội. Dưới đây là danh sách những thực phẩm kết hợp với sữa tốt nhất cho sức khỏe mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Hạnh nhân

Hạnh nhân là một trong những loại hạt phổ biến nhất để kết hợp với sữa, và điều này hoàn toàn có lý. Giàu vitamin E, magie và chất béo tốt, hạnh nhân nổi tiếng với khả năng tăng cường trí não. Khi dùng cùng sữa, sự kết hợp này cung cấp một lượng protein dồi dào, rất cần thiết cho việc phục hồi và phát triển cơ bắp.

Hạnh nhân cũng chứa riboflavin và L-carnitine, những chất dinh dưỡng giúp cải thiện chức năng não và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức. Uống một ly sữa ấm với một nắm hạnh nhân ngâm có thể đặc biệt có lợi cho trẻ em đang phát triển và người lớn muốn tăng cường khả năng nhận thức. Ngoài ra, magie trong hạnh nhân giúp thư giãn cơ bắp và dây thần kinh, khiến sự kết hợp này trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho thức uống nhẹ nhàng trước khi đi ngủ, giúp ngủ ngon hơn.

sua uong cung nhung thu nay, bo duong hon gap boi khong phai ai cung biet hinh anh 1
Sữa là nguồn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe (Ảnh minh họa).

Chuối

Chuối là một loại trái cây tuyệt vời khác để kết hợp với sữa, đặc biệt là đối với những người cần tăng cường năng lượng nhanh chóng và tự nhiên. Chuối giàu kali, vitamin B6 và carbohydrate, cung cấp năng lượng tức thì. Khi kết hợp với sữa, vốn giàu protein và canxi, chuối giúp bổ sung năng lượng dự trữ cho cơ thể, biến sự kết hợp này thành món ăn nhẹ lý tưởng sau khi tập luyện.

Hơn nữa, chuối được biết đến là giúp điều hòa nhu động ruột nhờ hàm lượng chất xơ cao. Đối với những người gặp vấn đề về tiêu hóa, sinh tố chuối vcó thể là một cách ngon miệng để hỗ trợ tiêu hóa. Lượng đường tự nhiên trong chuối, kết hợp với protein trong sữa, cũng giúp ổn định lượng đường trong máu, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo để duy trì năng lượng suốt cả ngày.

Chà là

Chà là thường được ví như kẹo của tự nhiên, không chỉ ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng. Chúng giàu sắt, kali, magiê và chất xơ, khiến chúng trở thành một nguyên liệu tuyệt vời để thêm vào sữa. Chà là là nguồn cung cấp đường tự nhiên dồi dào, giúp tăng cường năng lượng tức thì mà không gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Khi kết hợp với sữa, chà là có thể giúp cải thiện sức khỏe xương nhờ hàm lượng canxi và phốt pho có trong cả hai.

Sự kết hợp này đặc biệt có lợi cho trẻ em và người lớn tuổi, những người có nguy cơ mắc các vấn đề về xương cao hơn. Chà là cũng chứa một lượng chất xơ đáng kể, giúp hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Xay chà là với sữa tạo ra một thức uống ngọt ngào, bổ dưỡng, có thể là một lựa chọn lành mạnh thay thế cho các món ăn vặt và đồ uống có đường.

Hạt óc chó

Hạt óc chó nổi tiếng với hàm lượng axit béo omega-3 cao, rất cần thiết cho sức khỏe tim mạch. Bổ sung quả óc chó vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm mức cholesterol xấu, giảm viêm và cải thiện chức năng tim tổng thể. Khi kết hợp với sữa, quả óc chó cung cấp sự kết hợp mạnh mẽ giữa chất béo lành mạnh và protein hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Quả óc chó cũng giàu chất chống oxy hóa, giúp chống lại stress oxy hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Sự kết hợp giữa quả óc chó và sữa đặc biệt có lợi cho việc duy trì cân nặng khỏe mạnh. Protein trong sữa giúp xây dựng cơ bắp, trong khi chất béo lành mạnh trong quả óc chó giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm sự cám dỗ ăn vặt những thực phẩm không lành mạnh. Điều này làm cho quả óc chó và sữa trở thành lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn nhẹ giữa buổi sáng hoặc buổi chiều.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Vị thuốc đa năng Việt Nam có cực nhiều, tưởng ăn cho vui miệng lại siêu bổ dưỡng

VOV.VN - Quất hồng bì là loại trái cây nhiệt đới chứa đựng hàm lượng dinh dưỡng phong phú như vitamin C, vitamin B, kali và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc mà loại quả này mang lại.

Loại gia vị Việt được ví như "thuốc quý", ăn vài lát mỗi ngày cũng lợi đủ đường

VOV.VN - Hành tím là nguyên liệu không thể thiếu trong căn bếp của người Việt, nhưng ít ai biết rằng loại gia vị này có thể mang lại những tác động tích cực đến sức khỏe từ bên trong ra bên ngoài.

Uống nước lá dứa mỗi ngày, cơ thể thay đổi ra sao?

VOV.VN - Nước lá dứa được nhiều người ưa chuộng nhờ hương thơm dễ chịu và công dụng thanh nhiệt, hỗ trợ ngủ ngon. Tuy nhiên, uống loại nước này mỗi ngày liệu có thực sự tốt hay có thể gây hại nếu lạm dụng?

