Chặng đua F1 Australia bị hoãn vì Covid-19

Ngày hôm qua (12/3), đội đua F1 McLaren đã tuyên bố sẽ rút lui khỏi chặng đua ở Australia sau khi có một thành viên của đội đua này mắc Covid-19.



Thành viên đội đua McLaren mắc Covid-19 khiến chặng đua Australia bị hoãn lại. (Ảnh: F1.com).

Ngay sau khi có thông tin này, Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA), BTC F1 và BTC địa phương đã tiến hành họp khẩn để bàn về khả năng hoãn chặng đua tại Australia. Sau cuộc họp này, BTC F1 đã quyết định chặng đua tại Australia sẽ không được tổ chức như dự kiến để đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng.



Như vậy, chặng đua F1 Australia là chặng đua thứ 2 trong mùa giải năm nay bị hoãn do dịch Covid-19. Trước đó, chặng đua Chinese Grand Prix ở Trung Quốc cũng đã bị hoãn. Cũng do ảnh hưởng của Covid-19, chặng đua tại Bahrain dự kiến sẽ diễn ra trong tình trạng không khán giả.



Những động thái mới nhất của BTC F1 khiến nhiều CĐV của môn thể thao này tại Việt Nam cũng đang lo ngại về khả năng chặng đua VinFast Vietnam Grand Prix tại Hà Nội cũng sẽ không thể diễn ra đúng vào đầu tháng Tư tới như kế hoạch./.