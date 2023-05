Ed Sheeran đứng đầu bảng xếp hạng Australia với album âm nhạc mới nhất

Theo Dailymail, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh đã chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng album của ARIA (Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia) với album mới nhất "Subtract". Nam ca sĩ hiện cũng đang chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng album của đất nước này trong tuần thứ 43.

Trước đó vào ngày 5/5, nam nghệ sĩ cho ra mắt sản phẩm mới nhất của mình tới khán giả toàn cầu mang tên "Subtract", gần 2 năm sau khi ra mắt album "Equal". Album được lấy cảm hứng từ khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời của Ed, khi anh ấy viết và thu âm nó, anh ấy đã trải qua cái chết của người bạn thân nhất của mình và vợ anh ấy Cherry Seaborn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Liên tiếp những biến cố xảy ra trong cuộc sống đã trở thành chất xúc tác để Ed Sheeran tạo nên album phòng thu tiếp theo “Subtract”.

Với ca khúc đầu tiên được ra mắt mang tên "Eyes Closed" - ca khúc với những giai điệu pop sở trường của nam ca sĩ, với nội dung về tình yêu và sự mất mát, blbum được kì vọng sẽ tiếp tục mang tới những ca khúc ấn tượng tiếp nối những bản tình ca làm nên tên tuổi nam nghệ sĩ trên toàn cầu suốt nhiều năm qua.

Ed Sheeran là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu với những ca khúc đạt hàng tỷ lượt nghe cùng hàng loạt các giải thưởng âm nhạc lớn. Gần đây, anh liên tục vướng cáo buộc sao chép ca khúc “Let’s Get It On” của Marvin Gaye (phát hành năm 1973) cho bản hit “Thinking Out Loud”. Đứng trước tòa án liên bang Manhattan, nam ca sĩ kiên quyết bác bỏ những lời buộc tội vi phạm bản quyền bài hát, thậm chí khẳng định sẽ từ bỏ âm nhạc nếu bị kết tội.

Sau cùng, khi bồi thẩm đoàn đưa ra kết luận, Ed Sheeran không sao chép giai điệu và các yếu tố khác từ ca khúc "Let’s get it on" do Marvin Gaye và Ed Townsend đồng sáng tác, nam ca sĩ đã òa khóc./.