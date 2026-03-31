Chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng thành phố Đà Nẵng năm 2026

Thứ Ba, 13:00, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vòng Chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng thành phố Đà Nẵng năm 2026 khai mạc hôm nay (31/3) tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

Tham gia giải có gần 770 vận động viên thuộc 64 đội bóng đến từ các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Trước đó, vòng loại được tổ chức tại 3 cụm sân. Cụm 1 diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường) từ ngày 16 đến 20/3; Cụm 2 tại sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Thủy Lợi (phường Hội An Tây) từ ngày 17 đến 20/3; Cụm 3 tại sân bóng đá cỏ nhân tạo Tân Nhật Minh, đường Trưng Nữ Vương (phường Bàn Thạch) từ ngày 10 đến 13/3.

chung ket giai bong da nhi dong thanh pho Da nang nam 2026 hinh anh 1
Đây là giải đấu có số lượng vận động viên rất đông

Kết thúc vòng loại, 12 đội xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết, diễn ra từ ngày 31/3 đến 4/4 tại Cung Thể thao Tiên Sơn. Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn những đội có thành tích tốt nhất vào vòng loại trực tiếp.

chung ket giai bong da nhi dong thanh pho Da nang nam 2026 hinh anh 2
Sau lễ khai mạc diễn ra trận mở mà giữa đội Hòa Khánh và Thăng Trường

Ông Nguyễn Văn Hai, Huấn luyện viên trưởng đội bóng đá Nhi đồng xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là lần đầu tiên đội tham gia giải sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam (cũ) và Đà Nẵng. Giải đấu quy tụ đông đảo đội bóng, nhiều đội có chất lượng chuyên môn cao, là sân chơi bổ ích để phát hiện, nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá cho các em thiếu nhi.

“Trong quá trình tập luyện, thi đấu chúng tôi đã sẵn sàng cho Vòng chung kết lần này. Giải lần này là tôi đã làm với các em lứa tuổi 9 đến 11 tuổi nên tôi thấy các em rất tài năng trong khu vực của chúng tôi và đây là giải rất lớn, quy mô sẽ tìm ra được các em xuất sắc cho các giải sắp đến”.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO
VOV.VN - Ban tổ chức giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II – 2026 cúp THACO tiến hành lễ công bố, bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO.

Khởi tranh vòng chung kết Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc
VOV.VN - Vòng chung kết Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2016 sẽ diễn ra từ ngày 18 – 29/7 tại sân vận động tỉnh Thái Bình.

Đừng để bạo lực học đường trở thành "bình thường"
VOV.VN - Từ một mâu thuẫn nhỏ, nam sinh lớp 11 tại TP.HCM bị đánh hội đồng đến mức nhập viện, cho thấy tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến đáng lo. Khi những xung đột vụn vặt dễ dàng leo thang thành hành vi nguy hiểm, câu hỏi đặt ra là trách nhiệm thuộc về ai và làm sao ngăn chặn từ gốc.

Sôi động VCK Bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cup Nestlé Milo 2023
VOV.VN - Vòng chung kết Giải bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc Cup Nestlé năm 2023 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng các đơn vị tài trợ phối hợp tổ chức.

