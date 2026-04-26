  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Gần 8.000 VĐV tạo không khí sôi động kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Đà Nẵng

Chủ Nhật, 09:21, 26/04/2026
VOV.VN - Sáng nay (25/4), tại thành phố Đà Nẵng, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức giải chạy AirAsia RedRun Đà Nẵng 2026 - Quán quân 21.

Đây là một trong những sân chơi thú vị cho người dân, du khách trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại thành phố Đà Nẵng.

Giải chạy thu hút gần 8.000 vận động viên trong nước và quốc tế, tranh tài ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km, điểm xuất phát và về đích tại Công viên Biển Đông. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của chuỗi sự kiện tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2026 tại Việt Nam nhằm lan tỏa nhận thức xã hội về vai trò của sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thể thao và công nghiệp sáng tạo, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Hàng ngàn vận động viên hào hứng tham gia giải chạy
Giải là sân chơi thú vị trong kỳ nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương năm nay

Thông qua việc tổ chức giải chạy, Ban Tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thể thao; Khuyến khích các hoạt động sáng tạo, đổi mới trong tổ chức sự kiện thể thao; Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo gắn với thể thao. 

Vận động viên hào hứng khi chinh phục bản thân ở cự ly 21km
Gần 8000 vận động viên tham gia giải chạy cho thấy sức hút của giải, cũng là cơ hội quảng bá du lịch Đà Nẵng

Các cung đường chạy của giải qua nhiều tuyến đường ven biển và khu vực trung tâm thành phố, mang lại trải nghiệm độc đáo cho vận động viên trong nước và quốc tế. Giải đấu cũng góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng – thành phố năng động, thân thiện và sáng tạo; Thu hút du khách quốc tế và phát triển du lịch thể thao, một xu hướng đang phát triển mạnh trên thế giới.

Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đang tổ chức nhiều sự kiện để phục vụ người dân, du khách dịp nghỉ lễ này: “Giải chạy lần này tổ chức trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và gắn mùa du lịch biển của thành phố Đà Nẵng tạo không gian sôi động, điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm và tham gia hoạt động thể thao lành mạnh để rèn luyện, nâng cao sức khỏe và có kỳ nghỉ thú vị đặc biệt đối với các gia đình ở khắp mọi miền đất nước về với Đà Nẵng trong dịp này”.

Thành Long/VOV-Miền Trung
800 công nhân tham gia Giải chạy bộ "Bước chạy kết nối-chung tay chia sẻ"
800 công nhân tham gia Giải chạy bộ “Bước chạy kết nối-chung tay chia sẻ"

VOV.VN - Sáng nay (21/12), tại Đà Nẵng diễn ra Giải chạy bộ “Bước chạy kết nối – Chung tay chia sẻ”. Sự kiện do Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố và Báo Lao Động tổ chức.

800 công nhân tham gia Giải chạy bộ “Bước chạy kết nối-chung tay chia sẻ"

800 công nhân tham gia Giải chạy bộ “Bước chạy kết nối-chung tay chia sẻ"

VOV.VN - Sáng nay (21/12), tại Đà Nẵng diễn ra Giải chạy bộ “Bước chạy kết nối – Chung tay chia sẻ”. Sự kiện do Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố và Báo Lao Động tổ chức.

Hơn 37.000 người tại Đà Nẵng hưởng ứng Ngày chạy Olympic
Hơn 37.000 người tại Đà Nẵng hưởng ứng Ngày chạy Olympic

VOV.VN - Sáng nay (22/3), Công an thành phố, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Hơn 37.000 người tại Đà Nẵng hưởng ứng Ngày chạy Olympic

Hơn 37.000 người tại Đà Nẵng hưởng ứng Ngày chạy Olympic

VOV.VN - Sáng nay (22/3), Công an thành phố, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

11.000 người tham gia giải chạy qua các cung đường đẹp nhất Đà Nẵng
11.000 người tham gia giải chạy qua các cung đường đẹp nhất Đà Nẵng

VOV.VN - Hôm nay (20/7), Giải chạy VnExpress Marathon Da Nang 2025  chính thức khởi tranh với hơn 11 nghìn vận động viên trong nước và quốc tế tham gia chạy qua những cung đường đẹp nhất thành phố Đà Nẵng.

11.000 người tham gia giải chạy qua các cung đường đẹp nhất Đà Nẵng

11.000 người tham gia giải chạy qua các cung đường đẹp nhất Đà Nẵng

VOV.VN - Hôm nay (20/7), Giải chạy VnExpress Marathon Da Nang 2025  chính thức khởi tranh với hơn 11 nghìn vận động viên trong nước và quốc tế tham gia chạy qua những cung đường đẹp nhất thành phố Đà Nẵng.

