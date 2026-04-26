Gần 8.000 VĐV tạo không khí sôi động kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Đà Nẵng

Đây là một trong những sân chơi thú vị cho người dân, du khách trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại thành phố Đà Nẵng.

Giải chạy thu hút gần 8.000 vận động viên trong nước và quốc tế, tranh tài ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km, điểm xuất phát và về đích tại Công viên Biển Đông. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của chuỗi sự kiện tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2026 tại Việt Nam nhằm lan tỏa nhận thức xã hội về vai trò của sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thể thao và công nghiệp sáng tạo, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Thông qua việc tổ chức giải chạy, Ban Tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thể thao; Khuyến khích các hoạt động sáng tạo, đổi mới trong tổ chức sự kiện thể thao; Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo gắn với thể thao.

Các cung đường chạy của giải qua nhiều tuyến đường ven biển và khu vực trung tâm thành phố, mang lại trải nghiệm độc đáo cho vận động viên trong nước và quốc tế. Giải đấu cũng góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng – thành phố năng động, thân thiện và sáng tạo; Thu hút du khách quốc tế và phát triển du lịch thể thao, một xu hướng đang phát triển mạnh trên thế giới.

Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đang tổ chức nhiều sự kiện để phục vụ người dân, du khách dịp nghỉ lễ này: “Giải chạy lần này tổ chức trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và gắn mùa du lịch biển của thành phố Đà Nẵng tạo không gian sôi động, điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm và tham gia hoạt động thể thao lành mạnh để rèn luyện, nâng cao sức khỏe và có kỳ nghỉ thú vị đặc biệt đối với các gia đình ở khắp mọi miền đất nước về với Đà Nẵng trong dịp này”.