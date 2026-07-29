Gia Lai khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV

Giải đấu năm nay quy tụ 33 đoàn, gồm 29 đoàn trong nước và 4 đoàn quốc tế với hơn 900 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên tham gia tranh tài ở hai nội dung quyền thuật và đối kháng. Đây là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tăng cường kết nối giữa các địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị võ cổ truyền Việt Nam.

Các đoàn trong nước và quốc tế tham gia Giải vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV năm 2026

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức nhấn mạnh, võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc, kết tinh tinh thần thượng võ, lòng yêu nước, ý chí kiên cường và những giá trị nhân văn được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang trình UNESCO hồ sơ đề cử "Võ cổ truyền Bình Định" vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, góp phần lan tỏa những giá trị của võ cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Vận động viên thi đấu nội dung quyền thuật

Theo Ban Tổ chức, bên cạnh mục tiêu đánh giá chất lượng chuyên môn, giải đấu còn góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, bảo tồn và phát huy các giá trị của võ cổ truyền Việt Nam. “Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền 2026 bên cạnh đánh giá chất lượng chuyên môn còn góp phần thúc đẩy phong trào, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước trong triển khai nhiệm vụ nghiên cứu bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam và những truyền thống tốt đẹp của võ cổ truyền Việt Nam trong nước và quốc tế”, bà Nguyễn Thị Chiên, Phó Trưởng phòng Thể thao cho mọi người, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ VHTT&DL cho biết.