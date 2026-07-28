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Hơn 4.700 vận động viên dự VCK Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao CAND 2026

Thứ Ba, 18:07, 28/07/2026
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VOV.VN - Từ ngày 29/7 đến 7/8/2026, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức Vòng Chung kết Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026). Đây cũng là dịp đánh giá chất lượng công tác huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật, thể lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân; biểu dương lực lượng, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gần dân và vì Nhân dân phục vụ.

hon 4.700 van dong vien du vck hoi thao quan su, vo thuat va the thao cand 2026 hinh anh 1
Tập luyện bắn súng ban đêm

Vòng Chung kết năm nay quy tụ 27 đội tuyển quân sự, võ thuật và 81 đội tuyển thể thao với hơn 4.700 vận động viên, tranh tài ở các nội dung: bắn súng, vượt vật cản, võ thuật, bóng đá nam 7 người, pickleball, chạy ứng dụng, Chiến sĩ Công an khỏe, bơi ứng dụng, bơi vũ trang và bóng rổ.

hon 4.700 van dong vien du vck hoi thao quan su, vo thuat va the thao cand 2026 hinh anh 2
Lực lượng Cảnh sát luyện biểu diễn trên xe mô tô phân khối lớn

Trước đó, từ ngày 21/5 đến 24/6/2026, Cục Công tác chính trị đã chủ trì, phối hợp Công an các địa phương tổ chức thành công Vòng bảng Hội thao tại Quảng Ninh, Huế và Lâm Đồng với sự tham gia của hơn 5.800 vận động viên để lựa chọn những đội tuyển xuất sắc dự Vòng Chung kết tại Đà Nẵng.

hon 4.700 van dong vien du vck hoi thao quan su, vo thuat va the thao cand 2026 hinh anh 3
Công tác tập luyện bắn súng

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật, biểu dương lực lượng quy mô lớn với sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, gồm các màn biểu diễn trống hội, quân nhạc, mô tô đặc chủng, kỵ binh, võ thuật, khí công, xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân, bắn súng công phá mục tiêu, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Kết thúc chương trình sẽ có màn bắn pháo hoa chào mừng.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục Trưởng Cục Công tác chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo Hội thao cho biết, hầu hết các nội dung thi đấu, biểu diễn để nhân dân được xem, thưởng thức trực tiếp và có góc nhìn đầy đủ về lực lượng Công an nhân dân: “Đây được xem là vòng chung kết có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong lực lượng Công an nhân dân. Với 65 nội dung thi đấu, hoàn toàn có những nội dung rất mới, kể cả trong quân sự, võ thuật, thể thao, các nội dung thi đấu sát với thực tiễn chiến đấu. Bộ môn bơi sẽ diễn ra trên sông Hàn, ra mặt nước mở để bơi chiến đấu. Bắn súng không chỉ ban ngày mà bắn cả ban đêm và thi đấu những nội dung võ gậy đối kháng, đây là những điểm mới”.

Thành Long/VOV- Miền Trung
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