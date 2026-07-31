Giải bóng bàn quốc gia 2026 hấp dẫn với mức thưởng cao và cột mốc lịch sử

Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 16/8 tại Nhà thi đấu thể thao - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Hải Phòng (Nhà thi đấu thể thao Hải Dương cũ).

Giải do Báo Nhân Dân phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng cùng Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức, nằm trong chương trình thi đấu môn bóng bàn của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Lễ khai mạc diễn ra lúc 15 giờ ngày 8/8 và lễ bế mạc vào 15 giờ ngày 16/8.

Phát biểu trong buổi họp báo, ông Quế Đình Nguyên - Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết: “Giải đấu không chỉ là một sự kiện thể thao quốc gia mà còn là một nhiệm vụ chính trị của báo Nhân Dân được vinh dự đảm nhận, góp phần vào sự phát triển của thể thao thành tích cao Việt Nam nói chung, bóng bàn nói riêng; đồng thời thúc đẩy và mở rộng phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khoẻ của các tầng lớp nhân dân, thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân cường thì nước thịnh”.

Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 đánh dấu lần đầu tiên giải đấu được đưa vào hệ thống thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc.

Giải năm nay đánh dấu lần đầu tiên giải đấu được đưa vào hệ thống thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc. Trong bối cảnh các địa phương thực hiện sắp xếp, sáp nhập, số đoàn tham dự giảm nhưng chất lượng chuyên môn được đánh giá cao hơn khi nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp được hợp nhất, tạo nên các tập thể mạnh.

Giải quy tụ 14 đoàn với gần 140 vận động viên đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Hưng Yên, Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh, Cà Mau, Quân đội và Công an nhân dân.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 7 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Nội dung đồng đội thi đấu theo thể thức Swaythling, gồm hai giai đoạn vòng bảng và loại trực tiếp.

Nội dung đơn và đôi thi đấu theo thể thức loại trực tiếp theo quy định của điều lệ. Thành tích tại giải là cơ sở đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, đồng thời phục vụ công tác tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải quốc tế.

Tổng giá trị giải thưởng năm nay khoảng 500 triệu đồng.

Ban tổ chức sẽ trao 28 giải chính theo quy định của Đại hội Thể thao toàn quốc, đồng thời trao thêm các giải thưởng dành cho vận động viên trẻ triển vọng nam, nữ và các địa phương có đóng góp tích cực cho phong trào bóng bàn. Tổng giá trị giải thưởng khoảng 500 triệu đồng.

Trong đó, đội vô địch đồng đội nam và nữ nhận 50 triệu đồng mỗi giải, còn nhà vô địch đơn nam và đơn nữ nhận 30 triệu đồng mỗi giải. Bên cạnh đó, cuộc bầu chọn Hoa khôi Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 cũng tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh các nữ vận động viên.

Trước thềm giải vô địch quốc gia, Báo Nhân Dân phối hợp Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 từ ngày 3 đến 5/8.

Giải đấu dành cho nội dung đồng đội hỗn hợp, dự kiến quy tụ khoảng 20 đội với hơn 120 vận động viên. Các đội thi đấu qua hai giai đoạn gồm vòng bảng và loại trực tiếp. Ban tổ chức trao Cúp cùng các giải thưởng cho các đội xếp hạng từ nhất đến thứ tám.

Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8, đồng thời tiếp sóng trên một số đài truyền hình địa phương. Ban tổ chức cũng đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số, liên tục cập nhật lịch thi đấu, kết quả, hình ảnh và các điểm nhấn của giải đấu nhằm phục vụ người hâm mộ trên cả nước.