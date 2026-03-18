中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia

Thứ Tư, 19:57, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng.

Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng. 

Đây là trận đấu mà Nam Định chơi tốt trong hiệp 1 và có các bàn thắng của Xuân Son và Akolo. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Đà Nẵng với những sự thay đổi người đã chơi lấn lướt và có bàn rút ngắn của Phi Hoàng. 

Trong những phút cuối, chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Nguyên Mạnh mới giúp Nam Định bảo toàn được chiến thắng 2-1 cùng vé vào bán kết Cúp Quốc gia. 

14:22

Xin chào các độc giả của VOV.VN, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Đà Nẵng vs Nam Định ở tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026. 

14:23
14:24
Xem Cúp Quốc gia 2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

14:27
14:29

Hôm nay 18/3, vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 sẽ chính thức khởi tranh với trận đấu đầu tiên. Vào lúc 18h, đội chủ nhà Đà Nẵng sẽ đón tiếp Nam Định trên sân Chi Lăng. 

Ở trận đấu này, Nam Định sẽ có lực lượng mạnh nhất với đầy đủ những ngoại binh để HLV Vũ Hồng Việt có thể lựa chọn. Ngoài ra, đội khách cũng có thể sử dụng những cầu thủ mới được bổ sung như Giáp Tuấn Dương hay Lê Văn Thành.

Trong khi đó, Đà Nẵng sẽ không có được lực lượng mạnh nhất khi hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc bị treo giò do đã nhận đủ thẻ vàng. 

Với Đà Nẵng, nhiệm vụ chính của đội bóng này là cuộc đua trụ hạng ở V-League nên HLV Lê Đức Tuấn có thể sẽ có những điều chỉnh về nhân sự khi đội bóng miền Trung sẽ có trận đá bù V-League gặp CLB CAHN chỉ sau đây 4 ngày. 

Là ông lớn nên Nam Định tham vọng trên tất cả các mặt trận có mặt. Nhưng rất tiếc đến thời điểm này, nhà ĐKVĐ V.League đã phá sản mục tiêu là giải Cúp C2 châu Á và cũng đang đứng bên bờ vực ở V-League 2025/26 bởi cách biệt với đội đầu bảng đã quá lớn, gần như không thể san lấp.

Vì thế, Nam Định nhìn thấy giá trị của chiếc cúp Quốc gia là rất lớn. Một khi xem đó là mục tiêu tối thượng để tìm kiếm một danh hiệu thì chắc chắn, thầy trò ông Vũ Hồng Việt sẽ chơi với tinh thần cao nhất. Bỏ lỡ sân chơi này, Nam Định đối mặt với một mùa giải trắng tay bởi sân chơi còn lại là Cúp C1 Đông Nam Á vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro. 

14:30
17:17
Đội hình xuất phát của hai đội. 
17:22
Các cầu thủ Nam Định đã có mặt tại sân Chi Lăng. (Ảnh: Nam Định FC). 
18:01

1' Trận đấu bắt đầu !!!

18:02

1' Ngay từ những phút đầu tiên, Nam Định đã dồn lên tấn công. Xuân Son và Hoàng Anh liên tục tung ra những cú dứt điểm nhưng bóng đi không chính xác. 

18:04

3' Đà Nẵng đáp trả với pha dâng cao tham gia tấn công của trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long nhưng cầu thủ này đã không thể tiếp cận trái bóng. Trận đấu đang khởi đầu khá tốc độ.

18:08

7' Đà Nẵng thực hiện quả phạt góc, bóng đến vị trí của hậu vệ Văn Sơn. Cầu thủ trẻ này đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Nam Định. 

18:11

11' Xuân Son bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của đồng đội, bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà. 

18:19

15' Văn Kiên của Nam Định va chạm với Ribamar trong vòng cấm đội khách. Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã quyết định không có phạt đền cho đội chủ nhà.

18:23

21' Ribamar nhận bóng từ Lopez rồi tả xung hữu đột vào hàng thủ Nam Định nhưng cú sút cuối cùng của anh đã đưa bóng đi không chính xác. 

18:24
18:28

27' Nam Định được hưởng quả đá phạt. Xuân Son sút bóng rất căng đập hàng rào đổi hướng khiến thủ môn chủ nhà đứng nhìn nhưng bóng đã đi ra ngoài. 

18:29

28' VÀO OOO !!! Từ quả đá phạt góc của Tô Văn Vũ, Akolo đánh đầu chiến thuật để Xuân Son dứt điểm bồi từ cự ly gần, mở tỷ số cho Nam Định. 

18:38

37' Các cầu thủ Đà Nẵng đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ nhưng chưa có được sự chuẩn xác ở những pha bóng quyết định. 

18:38
18:40

38' VÀO OOO !!!! Xuất phát từ pha chuyền bóng hỏng của cầu thủ Đà Nẵng, Hoàng Anh thoát xuống bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong cho Akolo đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho Nam Định. 

18:45

Hiệp 1 có 5 phút bù giờ !!!

18:51

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 cho đội khách. 

18:51
Xuân Son ăn mừng bàn thắng. 
19:06

Hiệp 2 bắt đầu !!!

19:11

50' Đà Nẵng đẩy cao đội hình tấn công, tạo cơ hội cho Nam Định có những pha phản công tốc độ. Xuân Son chọc khe cho Văn Đạt băng xuống đối mặt thủ môn Văn Toản. Ở góc rất hẹp, Văn Đạt đã không thể ghi bàn.

19:17

55' Văn Long chọc khe thông minh cho Ribamar băng xuống dứt điểm đưa bóng từ từ lăn về khung thành Nam Định. Dù vậy, một cầu thủ đội khách đã kịp thời phá bóng. 

19:17
19:20

58' VÀOOOOO!!! Sau nhiều nỗ lực, Đà Nẵng đã có bàn rút ngắn tỷ số. Đội chủ nhà có pha phối hợp ấn tượng trước khi Ribamar căng ngang để Phi Hoàng đệm bóng cận thành tung lưới Nam Định. 

19:28

68' Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn. Đội chủ nhà quyết tâm tìm thêm bàn thắng trong khi Nam Định không thể chơi ung dung như khi còn dẫn với cách biệt 2 bàn. 

19:36

75' Brenner vừa vào sân đã có tình huống dốc bóng, vượt qua sự truy cản của Văn Sơn và tung ra cú sút chéo góc nhưng thủ thành Văn Toản đã kịp thời cứu thua cho Đà Nẵng. 

19:36
19:42

81' Ribamar vừa chạy đón đường chuyền của đồng đội vừa dứt điểm ở góc hẹp, bóng đi chệch khung thành Nam Định trong gang tấc. 

19:48

88' Đà Nẵng đang dâng cao đội hình trong những phút cuối trong khi hầu như toàn bộ đội hình Nam Định đã lùi về phòng ngự. 

19:51

Trận đấu có 3 phút bù giờ !!!!

19:53

90+2' Hồng Phước tạt bóng rất chuẩn xác để Phi Hoàng bật cao đánh đầu hiểm hóc. Dù vậy thủ môn Nguyên Mạnh đã bay người cứu thua cho Nam Định. 

19:55

Hết giờ !!! Nam Định giành chiến thắng 2-1

Trần Tiến/VOV.VN
Tag: Nam Định
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá