Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng.
Đây là trận đấu mà Nam Định chơi tốt trong hiệp 1 và có các bàn thắng của Xuân Son và Akolo. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Đà Nẵng với những sự thay đổi người đã chơi lấn lướt và có bàn rút ngắn của Phi Hoàng.
Trong những phút cuối, chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Nguyên Mạnh mới giúp Nam Định bảo toàn được chiến thắng 2-1 cùng vé vào bán kết Cúp Quốc gia.