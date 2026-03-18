Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia

14:29

Hôm nay 18/3, vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 sẽ chính thức khởi tranh với trận đấu đầu tiên. Vào lúc 18h, đội chủ nhà Đà Nẵng sẽ đón tiếp Nam Định trên sân Chi Lăng.

Ở trận đấu này, Nam Định sẽ có lực lượng mạnh nhất với đầy đủ những ngoại binh để HLV Vũ Hồng Việt có thể lựa chọn. Ngoài ra, đội khách cũng có thể sử dụng những cầu thủ mới được bổ sung như Giáp Tuấn Dương hay Lê Văn Thành.

Trong khi đó, Đà Nẵng sẽ không có được lực lượng mạnh nhất khi hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc bị treo giò do đã nhận đủ thẻ vàng.

Với Đà Nẵng, nhiệm vụ chính của đội bóng này là cuộc đua trụ hạng ở V-League nên HLV Lê Đức Tuấn có thể sẽ có những điều chỉnh về nhân sự khi đội bóng miền Trung sẽ có trận đá bù V-League gặp CLB CAHN chỉ sau đây 4 ngày.

Là ông lớn nên Nam Định tham vọng trên tất cả các mặt trận có mặt. Nhưng rất tiếc đến thời điểm này, nhà ĐKVĐ V.League đã phá sản mục tiêu là giải Cúp C2 châu Á và cũng đang đứng bên bờ vực ở V-League 2025/26 bởi cách biệt với đội đầu bảng đã quá lớn, gần như không thể san lấp.

Vì thế, Nam Định nhìn thấy giá trị của chiếc cúp Quốc gia là rất lớn. Một khi xem đó là mục tiêu tối thượng để tìm kiếm một danh hiệu thì chắc chắn, thầy trò ông Vũ Hồng Việt sẽ chơi với tinh thần cao nhất. Bỏ lỡ sân chơi này, Nam Định đối mặt với một mùa giải trắng tay bởi sân chơi còn lại là Cúp C1 Đông Nam Á vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro.