Giải Golf từ thiện - Swing For The Kids tranh tài năm thứ 13 liên tiếp

Hôm nay (20/4), Báo Đầu tư khai mạc giải thi đấu Golf Từ thiện Thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing For The Kids 2019 lần thứ 13 liên tiếp, với sự góp mặt của đông đảo Golf thủ là các nhà ngoại giao, lãnh đạo bộ ban ngành cùng doanh nhân Việt Nam và quốc tế.

Nhằm tiếp tục gây quỹ học bổng dành cho các học sinh, sinh viên vượt qua hoàn cảnh khó khăn để đạt thành tích cao trong học tập, giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 13 – Swing for the Kids 2019 do Báo Đầu tư tổ chức phối hợp với Tập đoàn BRG và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp tại hai sân Golf Kings Course và sân Golf Moutainview thuộc BRG Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Trong 13 mùa giải Giải Golf Vì trẻ em Việt Nam thu hút ngày càng đông hơn các Golf thủ tham gia tranh tài. Năm nay trên hai sân Golf Kings Course và sân Golf Moutainview, Swing for the Kids 2019 bắt đầu thi đấu theo thể thức shortgun start từ 12h00. Điểm thú vị là các golf thủ được tranh tài tại sân Kings Course, được biết đến với hố Golf số 19 độc đáo, đánh từ đỉnh thác xuống green giữa hồ, đem đến những trải nghiệm độc đáo chưa từng có tại Việt Nam cho các golf thủ.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Sân được thiết kế bởi Jack Nicklaus II, con trai cả và cũng là chủ tịch của công ty thiết kế sân golf hàng đầu thế giới Nicklaus Design huyền thoại golf số một thế giới Jack Nicklaus sáng lập.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Kể từ mùa giải đầu tiên năm 2007, Giải Golf thường niên Vì trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids đã trở thành một hoạt động thể thao từ thiện được đón đợi vào mỗi dịp cuối xuân hàng năm. Giải cũng là nơi để cộng đồng các nhà đầu tư, doanh nhân trong và ngoài nước, các nhà ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế… không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái mà còn gặp gỡ, giao lưu, trao đổi các ý tưởng trong cuộc sống và trong sự nghiệp./.