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Giải Pickleball Đồng đội ba miền 2026 khép lại với hai nhà vô địch

Thứ Sáu, 19:15, 02/10/2026
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VOV.VN - Giải pickleball Đồng đội ba miền Grand K Hotel Suite Hanoi Championship 2026 quy tụ 32 đội đến từ nhiều địa phương trên cả nước, tạo sân chơi cạnh tranh và là dịp để giới chuyên môn theo dõi, đánh giá lực lượng vận động viên trong nước.

Sáng 2/10, Giải pickleball Đồng đội ba miền 2026 khởi tranh tại Cầu Giấy, Hà Nội với sự góp mặt của 32 đội. Giải đấu tổ chức theo thể thức đồng đội, tạo thêm sự cạnh tranh và đề cao khả năng phối hợp giữa các vận động viên.

Ở Serie A, Negin Pickleball giành chức vô địch. CM Sport đứng thứ hai, trong khi Nam Định và Long Vĩ cùng nhận giải Ba. Tại Serie B, Leopard 2 lên ngôi vô địch. SPIN Master giành giải Nhì, còn Grand K và VST Pickleball đồng hạng Ba.

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Giải Pickleball Đồng đội ba miền 2026 khép lại với hai nhà vô địch (Ảnh: BTC).

Thể thức đồng đội tạo khác biệt so với các giải cá nhân khi kết quả phụ thuộc vào sức mạnh tổng thể, khả năng phối hợp và chiều sâu lực lượng của từng đội. Cách tổ chức này cũng giúp các vận động viên ở nhiều trình độ và thế hệ có cơ hội thi đấu cùng nhau.

Theo ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam thì Việt Nam đã xây dựng hệ thống đội tuyển quốc gia. Trong bối cảnh các hoạt động giao lưu và thi đấu quốc tế ngày càng được mở rộng, những giải đấu có quy mô lớn trong nước có thể trở thành nơi để các đơn vị chuyên môn theo dõi, đánh giá phong độ của vận động viên.

 

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Ông Lê Văn Thành Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam phát biểu tại giải đấu (Ảnh: BTC).

Sau khi Liên đoàn Pickleball Việt Nam được thành lập, các đại diện Việt Nam đã nhận được lời mời tham dự một số hoạt động quốc tế tại Trung Quốc, Philippines và Malaysia. Vì vậy, những màn trình diễn nổi bật tại các giải trong nước có thể giúp vận động viên có thêm cơ hội được lựa chọn cho các hoạt động thi đấu, giao lưu quốc tế.

Giải đấu 2026 qua đó bổ sung một sân chơi đồng đội có tính cạnh tranh cho pickleball Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội cọ xát và rà soát lực lượng hướng tới các giải đấu trong thời gian tới.

PV/VOV.VN
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