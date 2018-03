Golfer người Nhật vô địch giải FLC Faros Golf Tournament 2018

Giải FLC Faros Golf Tournament 2018 vừa diễn ra từ 8-11/3 tại sân FLC Hạ Long Golf Club (Quảng Ninh). Giải đánh dấu một bước phát triển vượt bậc trong hệ thống các golf thường niên do Tập đoàn FLC tổ chức khi thu hút 1.400 golfer trong và ngoài nước tham dự. Đây là một con số kỉ lục khiến giới chuyên môn, truyền thông lẫn làng golf Việt Nam bất ngờ.

FLC Faros Golf Tournament 2018 là giải golf đánh dấu số lượng golfer tham dự kỉ lục với 1.400 golfer.

Trong số những golfer tham dự FLC Faros Golf Tournament 2018, có những golfer đến từ các quốc gia trong khu vực như Hàn Quốc, Lào, Nhật Bản,… Điều này đã cho thấy sức hút vượt trội cũng uy tín, danh tiếng mang tầm quốc tế của FLC Faros Golf Tournament 2018 nói riêng cũng như các giải golf do Công ty cổ phần đầu tư và quản lí Du thuyền và Sân golf FLC Biscom tổ chức nói chung.

Không chỉ đạt kỉ lục về số lượng golfer tham dự, FLC Faros Golf Tournament 2018 còn đánh dấu một kỉ lục vô tiền khoáng hậu khác khi có tới 15 giải Eagle được ghi nhận. Trong đó, có buổi thi đấu ghi nhận tới 5 golfers cùng giành được giải Eagle.

FLC Faros Golf Tournament 2018 đạt kỉ lục số lượng giải Eagle với 15 giải.

Với mỗi golfer giành được giải Eagle, BTC có nhiều phần quà như Gói nghỉ dưỡng tại hệ thống FLC Golf & Resort trị giá 50 triệu đồng, Voucher Golf miễn phí Green fee sân Hạ Long (10 Voucher Weekday và 10 Voucher Weekend),…

Giải FLC Faros Golf Tournament đã kết thúc sau 4 ngày thi đấu đã tìm ra được nhà vô địch (Best Gross) là nam golfer Tomoyoshi Makoto với tổng số gậy là 69. Như vậy, tiếp tục một golfer nước ngoài nữa đoạt được Best Gross của các giải golf do Tập đoàn FLC tổ chức. Trước đó, người vô địch giải FLC Championship 2018 là 1 golfer người Lào, còn người vô địch giải FLC Ladies Cup 2018 là một nữ golfer Hàn Quốc.

Nhà vô địch (Best Gross) giải FLC Faros Golf Tournament 2018 là nam golfer Nhật Bản, Tomoyoshi Makoto với tổng số gậy là 69.

Nhà vô địch FLC Faros Golf Tournament 2018 nhận được 1 cúp lưu niệm, 1 thẻ Hội viên 03 năm của sân golf FLC Hạ Long Golf Club, 1 voucher nghỉ dưỡng trị giá 50 triệu đồng và nhiều phần quà khác từ các nhà tài trợ.

Có thể nói, FLC Faros Golf Tournament 2018 đã kết thúc thành công khi thu hút được số lượng golfer kỉ lục và xuất hiện số lượng giải Eagle nhiều chưa từng có.

Một trong những lí do khiến FLC Faros Golf Tournament 2018 thu hút được số lượng kỉ lục golfer tham dự là nhờ địa điểm tổ chức – FLC Hạ Long Golf Club – một tuyệt tác sân golf do bộ đôi nhà thiết kế sân golf nổi tiếng Brian Curley và Lee Schmidt lên ý tưởng.

FLC Hạ Long Golf Club được đặt tại một khung cảnh "tọa sơn hướng hải" vô cùng ấn tượng và độc đáo tại thành phố Hạ Long, mang đến những góc nhìn mãn nhãn nhất cho các golfer đến đây để thử sức.

FLC Hạ Long Golf Club được thiết kế với chiều dài 6.900 yard, par 71. Sân có độ dốc thường xuyên thay đổi, đòi hỏi người chơi phải có những cú đánh chính xác. Ngoài ra, vùng fairway của sân khá rộng cộng với xung quanh được bố trí nhiều bunker sẽ khiến độ thử thách của sân được tăng lên nhiều lần.

Bên cạnh đó, danh tiếng, uy tín của các đơn vị tổ chức như Tập đoàn FLC, FLC Faros, FLC Biscom,… cũng khiến các golfer hào hứng tham dự để có những phút giây giao lưu thỏa mái, vui vẻ cũng như có cơ hội nhận được những giải thưởng hấp dẫn, với tổng trị giá lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Cũng tại giải FLC Faros Golf Tournament 2018, BTC đã tiến hành quyên góp để thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh./.