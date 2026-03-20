Hơn 13.000 runner dự giải chạy đêm VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Đây là lần thứ 4 giải chạy đêm TP.HCM – VnExpress Marathon Ho Chi Minh City được tổ chức. Sau mùa giải 2025 bùng nổ với 12.000 vận động viên tham gia, mùa 2026, sự kiện tiếp tục nằm trong nhóm các giải chạy lớn nhất Việt Nam với hơn 13.000 vận động viên góp mặt.

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 chính thức diễn ra ngày 22/3 (Ảnh: BTC)

Giải diễn ra từ ngày 20/3 đến 22/3. Các cự ly thi đấu chính thức bắt đầu từ rạng sáng 22/3, gồm 4 nội dung: 5km, 10km, 21km và 42km.

Các vận động viên xuất phát từ Công viên Tao Đàn, đi qua nhiều tuyến đường trung tâm và các biểu tượng của TP.HCM như Dinh Độc Lập, Bitexco, cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm… trước khi về đích tại Thảo Cầm Viên.

Việc xuất phát vào ban đêm giúp đường chạy thông thoáng, thời tiết mát mẻ, đồng thời mang đến cơ hội để vận động viên trải nghiệm một vẻ đẹp khác của TP.HCM về đêm.

Giải là cơ hội để các vận động viên trải nghiệm TP.HCM về đêm (Ảnh: BTC)

Song song với các cự ly dành cho người lớn, Kun Marathon dành cho trẻ em từ 6–10 tuổi sẽ diễn ra vào sáng 21/3 tại Thảo Cầm Viên với cự ly khoảng 700m và hoàn toàn miễn phí. Hoạt động này góp phần tạo sân chơi lành mạnh, an toàn, giúp trẻ em tăng sự tự tin và gắn kết gia đình.

Giải có tổng cộng 108 giải thưởng, chia theo từng cự ly và nhóm tuổi, nhằm tạo thêm cơ hội và động lực thi đấu cho các vận động viên phong trào. Trong đó, nhà vô địch cự ly 42km sẽ nhận 15 triệu đồng tiền mặt cùng hiện vật từ nhà tài trợ.

“Giải chạy góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao. Thành phố cam kết tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để giải và nhiều sự kiện thể thao khác được tổ chức thường xuyên, giúp người dân có thêm cơ hội tham gia”, ông Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đánh giá đây là sự kiện thể thao tiêu biểu của TP.HCM. Giải không chỉ là cơ hội thi đấu mà còn mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho vận động viên và du khách tại một đô thị năng động, nghĩa tình.