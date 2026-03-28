Hơn 5.000 vận động viên dự Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I/2026

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I thiết thực chào mừng thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng tỉnh (Kon Tum là 16/3/1975, Quảng Ngãi là 24/3/1975) và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).

Màn biểu diễn võ thuật chào mừng Đại hội

Chương trình khai mạc Đại hội

Đại hội tổ chức 20 môn thi đấu với hơn 5.000 vận động viên đến từ các địa phương và đơn vị trong tỉnh, tranh tài ở 290 bộ huy chương.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa động viên các đoàn tham dự Đại hội

Nghi thức đốt đuốc khai mạc Đại hội

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng của tỉnh Quảng Ngãi có bước phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp. Đến nay, hệ thống thiết chế thể thao từng bước được đầu tư đồng bộ, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt gần 40%. Bà Y Ngọc khẳng định, thể thao thành tích cao của tỉnh có nhiều tiến bộ, các vận động viên của tỉnh đoạt 800 huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế:

“Đại hội lần này là dịp để chúng ta tiếp tục khơi dậy, bồi đắp tinh thần đoàn kết, tinh thần giao lưu, học hỏi và phát huy những giá trị nhân văn, tốt đẹp của thể thao. Đây cũng là cơ hội quan trọng để phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những tài năng thể thao xuất sắc, chuẩn bị lực lượng nòng cốt tham gia tranh tài tại các giải đấu trong nước và khu vực”.