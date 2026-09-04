Nguyễn Thùy Linh là hạt giống số 2 giải cầu lông Vietnam Open 2026

Giải cầu lông Yonex Sunrise Vietnam Open 2026 (Vietnam Open 2026) thuộc hệ thống BWF World Tour Super 100, diễn ra từ ngày 8 đến 13/9 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

Giải đấu quy tụ hơn 300 vận động viên đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Đài Loan (Trung Quốc) có lực lượng đông đảo nhất với 72 vận động viên, tiếp đến là Ấn Độ với 43 vận động viên. Chủ nhà Việt Nam có 31 vận động viên tham dự.

BTC giải Vietnam Open 2026 gặp gỡ báo chí

Vietnam Open 2026 có tổng giá trị giải thưởng 120.000 USD. Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ nhận 9.720 USD, tương đương hơn 250 triệu đồng; vận động viên về nhì nhận 4.560 USD. Các cặp vô địch đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ nhận 9.480 USD/cặp.

Theo bà Hoàng Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP.HCM, kết quả bốc thăm cho thấy, các vận động viên chủ nhà sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với những tay vợt mạnh ngay từ vòng đầu tiên.

Ở nội dung đơn nam, hai tay vợt được kỳ vọng của Việt Nam là Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng đều đối mặt với lịch thi đấu khó khăn khi sớm chạm trán các đối thủ mạnh.

Ở nội dung đơn nữ, niềm hy vọng lớn nhất của chủ nhà tiếp tục được đặt vào Nguyễn Thùy Linh, tay vợt hạng 29 thế giới, số 1 Việt Nam và là hạt giống số 2 của giải.

Nguyễn Thùy Linh là hạt giống số 2 giải Vietnam Open 2026

Để tiến sâu, tay vợt từng 3 lần vô địch Vietnam Open và đang là đương kim á quân phải vượt qua thử thách đầu tiên mang tên Xu Wen Jing. Đây là tay vợt từng vô địch trẻ thế giới năm 2024 và đánh bại Nguyễn Thùy Linh tại một giải đấu ở Hàn Quốc hồi tháng 8.

Trong khi đó, Vũ Thị Trang được dự báo khó tạo nên bất ngờ khi đối đầu với hạt giống số 4 người Đan Mạch Amalie Schuiz.

"Theo tôi đánh giá, giải đấu sẽ hấp dẫn ngay từ vòng 1 chứ không phải đợi tới tứ kết hay các vòng sau như các năm. Bởi vì những vận động viên nổi tiếng sẽ đối đầu trực tiếp ở vòng mở màn" - bà Hoàng Thị Thu Hà nói.

Vòng loại Vietnam Open 2026 diễn ra từ ngày 8/9. Các trận tứ kết, bán kết và chung kết được tổ chức vào buổi chiều các ngày 11, 12 và 13/9.