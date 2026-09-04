English
/ THẾ GIỚI THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nguyễn Thùy Linh là hạt giống số 2 giải cầu lông Vietnam Open 2026

Thứ Sáu, 19:17, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giải cầu lông Vietnam Open 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 13/9 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), quy tụ hơn 300 vận động viên đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nguyễn Thùy Linh tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của cầu lông Việt Nam.

Giải cầu lông Yonex Sunrise Vietnam Open 2026 (Vietnam Open 2026) thuộc hệ thống BWF World Tour Super 100, diễn ra từ ngày 8 đến 13/9 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

Giải đấu quy tụ hơn 300 vận động viên đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Đài Loan (Trung Quốc) có lực lượng đông đảo nhất với 72 vận động viên, tiếp đến là Ấn Độ với 43 vận động viên. Chủ nhà Việt Nam có 31 vận động viên tham dự.

nguyen thuy linh la hat giong so 2 giai cau long vietnam open 2026 hinh anh 1
BTC giải Vietnam Open 2026 gặp gỡ báo chí

Vietnam Open 2026 có tổng giá trị giải thưởng 120.000 USD. Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ nhận 9.720 USD, tương đương hơn 250 triệu đồng; vận động viên về nhì nhận 4.560 USD. Các cặp vô địch đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ nhận 9.480 USD/cặp.

Theo bà Hoàng Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP.HCM, kết quả bốc thăm cho thấy, các vận động viên chủ nhà sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với những tay vợt mạnh ngay từ vòng đầu tiên.

Ở nội dung đơn nam, hai tay vợt được kỳ vọng của Việt Nam là Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng đều đối mặt với lịch thi đấu khó khăn khi sớm chạm trán các đối thủ mạnh.

Ở nội dung đơn nữ, niềm hy vọng lớn nhất của chủ nhà tiếp tục được đặt vào Nguyễn Thùy Linh, tay vợt hạng 29 thế giới, số 1 Việt Nam và là hạt giống số 2 của giải.

nguyen thuy linh la hat giong so 2 giai cau long vietnam open 2026 hinh anh 2
Nguyễn Thùy Linh là hạt giống số 2 giải Vietnam Open 2026

Để tiến sâu, tay vợt từng 3 lần vô địch Vietnam Open và đang là đương kim á quân phải vượt qua thử thách đầu tiên mang tên Xu Wen Jing. Đây là tay vợt từng vô địch trẻ thế giới năm 2024 và đánh bại Nguyễn Thùy Linh tại một giải đấu ở Hàn Quốc hồi tháng 8.

Trong khi đó, Vũ Thị Trang được dự báo khó tạo nên bất ngờ khi đối đầu với hạt giống số 4 người Đan Mạch Amalie Schuiz.

"Theo tôi đánh giá, giải đấu sẽ hấp dẫn ngay từ vòng 1 chứ không phải đợi tới tứ kết hay các vòng sau như các năm. Bởi vì những vận động viên nổi tiếng sẽ đối đầu trực tiếp ở vòng mở màn" - bà Hoàng Thị Thu Hà nói. 

Vòng loại Vietnam Open 2026 diễn ra từ ngày 8/9. Các trận tứ kết, bán kết và chung kết được tổ chức vào buổi chiều các ngày 11, 12 và 13/9.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Căng thẳng ở Trung Đông, Nguyễn Thùy Linh có thể lỡ giải cầu lông Toàn Anh 2026
Căng thẳng ở Trung Đông, Nguyễn Thùy Linh có thể lỡ giải cầu lông Toàn Anh 2026

VOV.VN - Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran làm leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Nhiều quốc gia quyết định đóng cửa không phận khiến các chuyến bay bị ảnh hưởng và tay vợt cầu lông số một Việt Nam - Nguyễn Thùy Linh có thể sẽ lỡ giải cầu lông Toàn Anh 2026 vì lý do này.

Căng thẳng ở Trung Đông, Nguyễn Thùy Linh có thể lỡ giải cầu lông Toàn Anh 2026

Căng thẳng ở Trung Đông, Nguyễn Thùy Linh có thể lỡ giải cầu lông Toàn Anh 2026

VOV.VN - Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran làm leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Nhiều quốc gia quyết định đóng cửa không phận khiến các chuyến bay bị ảnh hưởng và tay vợt cầu lông số một Việt Nam - Nguyễn Thùy Linh có thể sẽ lỡ giải cầu lông Toàn Anh 2026 vì lý do này.

Nguyễn Thùy Linh lần thứ tư về nhì ở các giải cầu lông quốc tế năm 2025
Nguyễn Thùy Linh lần thứ tư về nhì ở các giải cầu lông quốc tế năm 2025

VOV.VN - Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành ngôi á quân giải cầu lông Korea Masters 2025 diễn ra ở Hàn Quốc sau khi để thua đối thủ Chiu Pin Chian (Đài Bắc Trung Hoa) ở chung kết.

Nguyễn Thùy Linh lần thứ tư về nhì ở các giải cầu lông quốc tế năm 2025

Nguyễn Thùy Linh lần thứ tư về nhì ở các giải cầu lông quốc tế năm 2025

VOV.VN - Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành ngôi á quân giải cầu lông Korea Masters 2025 diễn ra ở Hàn Quốc sau khi để thua đối thủ Chiu Pin Chian (Đài Bắc Trung Hoa) ở chung kết.

Nguyễn Thùy Linh có thể chạm trán tay vợt số một thế giới ở giải cầu lông châu Á
Nguyễn Thùy Linh có thể chạm trán tay vợt số một thế giới ở giải cầu lông châu Á

VOV.VN - Nguyễn Thùy Linh chuẩn bị tham dự giải cầu lông vô địch châu Á 2026 ở nội dung đơn nữ. Tay vợt số một Việt Nam hoàn toàn có thể chạm trán tay vợt số một thế giới An Se Young ở giải đấu này.

Nguyễn Thùy Linh có thể chạm trán tay vợt số một thế giới ở giải cầu lông châu Á

Nguyễn Thùy Linh có thể chạm trán tay vợt số một thế giới ở giải cầu lông châu Á

VOV.VN - Nguyễn Thùy Linh chuẩn bị tham dự giải cầu lông vô địch châu Á 2026 ở nội dung đơn nữ. Tay vợt số một Việt Nam hoàn toàn có thể chạm trán tay vợt số một thế giới An Se Young ở giải đấu này.

Nguyễn Thùy Linh dừng bước, cầu lông Việt Nam chia tay giải vô địch thế giới
Nguyễn Thùy Linh dừng bước, cầu lông Việt Nam chia tay giải vô địch thế giới

VOV.VN - Nguyễn Thùy Linh không thể gây bất ngờ trước tay vợt Trung Quốc - Chen Yu Fei và cầu lông Việt Nam đã hết đại diện còn tham dự giải cầu lông vô địch thế giới 2025.

Nguyễn Thùy Linh dừng bước, cầu lông Việt Nam chia tay giải vô địch thế giới

Nguyễn Thùy Linh dừng bước, cầu lông Việt Nam chia tay giải vô địch thế giới

VOV.VN - Nguyễn Thùy Linh không thể gây bất ngờ trước tay vợt Trung Quốc - Chen Yu Fei và cầu lông Việt Nam đã hết đại diện còn tham dự giải cầu lông vô địch thế giới 2025.

Thùy Linh dự giải đấu ''khủng'' của thế giới sau chức vô địch Vietnam Open
Thùy Linh dự giải đấu ''khủng'' của thế giới sau chức vô địch Vietnam Open

VOV.VN - Chỉ ít ngày sau khi đăng quang giải Vietnam Open 2024, tay vợt cầu lông số một Việt Nam - Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự giải China Masters 1000 ở Trung Quốc cùng những VĐV hàng đầu thế giới.

Thùy Linh dự giải đấu ''khủng'' của thế giới sau chức vô địch Vietnam Open

Thùy Linh dự giải đấu ''khủng'' của thế giới sau chức vô địch Vietnam Open

VOV.VN - Chỉ ít ngày sau khi đăng quang giải Vietnam Open 2024, tay vợt cầu lông số một Việt Nam - Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự giải China Masters 1000 ở Trung Quốc cùng những VĐV hàng đầu thế giới.

Hậu trường
Sân khấu - Điện ảnh
Làm đẹp - giảm cân
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế